Huawei potrebbe lanciare 6 nuovi smartphone tra settembre e ottobre secondo nuove indiscrezioni

Nuove indiscrezioni suggeriscono che Huawei stia preparando una delle linee di smartphone più ampie degli ultimi anni per la serie Mate. Secondo quanto riportato dal leaker SuperDimensional, l'azienda cinese sarebbe al lavoro su sei dispositivi di fascia alta, con un possibile debutto previsto tra settembre e ottobre 2026.
Le informazioni trapelate indicano che la gamma includerà quattro smartphone tradizionali e due modelli pieghevoli. I dispositivi "candy bar" dovrebbero appartenere alla futura serie Mate 90 e comprenderebbero una versione standard, una Pro, una Pro Max e una variante RS Ultimate Design.
Ulteriori dettagli sui 6 smartphone Huawei in arrivo
I modelli dovrebbero "candy bar" sopracitati, dovrebbero adottare probabilmente schermi piatti, seguendo una linea stilistica più tradizionale rispetto ai pieghevoli del marchio. Accanto agli smartphone classici, Huawei starebbe preparando anche due dispositivi foldable.
Il primo sarebbe il successore del pieghevole a doppio schermo, mentre il secondo dovrebbe essere il nuovo Mate XT 2 Ultimate Design, evoluzione del pieghevole triplo già introdotto dalla società negli anni precedenti.
Uno degli aspetti più interessanti delle indiscrezioni riguarda il possibile periodo di lancio. Secondo i rumor, Huawei potrebbe anticipare la presentazione della nuova generazione di smartphone Mate rispetto agli anni precedenti.
Settembre e ottobre saranno mesi molto caldi per Huawei
Negli ultimi due anni Huawei aveva scelto settembre per mostrare il pieghevole tri-fold in concomitanza con il debutto della nuova generazione di iPhone. Tuttavia, secondo le nuove informazioni, l'azienda potrebbe questa volta decidere di presentare contemporaneamente tutta la famiglia Mate nello stesso periodo, includendo sia i dispositivi tradizionali sia quelli pieghevoli.
Al momento non esistono conferme ufficiali da parte di Huawei riguardo alla finestra di lancio o alla composizione della nuova gamma. L'azienda non ha commentato le indiscrezioni emerse online, motivo per cui le informazioni devono essere considerate ancora speculative.
Se i rumor dovessero rivelarsi corretti, Huawei potrebbe rafforzare ulteriormente la propria presenza nel segmento premium, proponendo una linea molto ampia e diversificata.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.