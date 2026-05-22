Huawei potrebbe lanciare 6 nuovi smartphone tra settembre e ottobre secondo nuove indiscrezioni

Nuove indiscrezioni suggeriscono che Huawei stia preparando una delle linee di smartphone più ampie degli ultimi anni per la serie Mate. Secondo quanto riportato dal leaker SuperDimensional, l'azienda cinese sarebbe al lavoro su sei dispositivi di fascia alta, con un possibile debutto previsto tra settembre e ottobre 2026.

Le informazioni trapelate indicano che la gamma includerà quattro smartphone tradizionali e due modelli pieghevoli. I dispositivi "candy bar" dovrebbero appartenere alla futura serie Mate 90 e comprenderebbero una versione standard, una Pro, una Pro Max e una variante RS Ultimate Design.