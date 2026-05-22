L'AMD Ryzen 9 9950X è in promozione su Amazon: puoi acquistare il processore al suo minimo storico sulla piattaforma

Su Amazon, oggi, è disponibile una promo interessante sull'AMD Ryzen 9 9950X: l'offerta attiva prevede uno sconto del 26% per un costo totale e finale d'acquisto di 483,18€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo cliccando su questo link, oppure accedi alla pagina dedicata tramite il banner qui sotto: Il processore AMD Ryzen 9 9950X rappresenta una soluzione di fascia alta premium. Basato sull'architettura Zen 4 e realizzato con processo produttivo a 4 nm, questo chip offre un equilibrio avanzato tra potenza e consumi. La CPU dispone di 16 core e 32 thread, permettendo di gestire facilmente attività multi-tasking complesse, editing video, rendering 3D e gaming di alto livello.
Ulteriori dettagli sul processore
Le frequenze operative sono molto elevate, con una base di 4.3 GHz e un boost che può raggiungere i 5.7 GHz. Inoltre, tutti i core sono sbloccati, consentendo possibilità di overclock per ottenere ulteriori prestazioni. Tra le caratteristiche principali troviamo un TDP di 170 W e una cache L3 da 80 MB, elementi che contribuiscono a garantire velocità e stabilità anche sotto carichi intensi.
Il processore integra anche una grafica AMD RDNA 2, utile per configurazioni senza GPU dedicata o per utilizzi di base. Il supporto alle memorie DDR5 e alla tecnologia PCIe 5.0 permette di sfruttare componenti di ultima generazione, mentre AMD EXPO facilita l'ottimizzazione delle RAM.
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