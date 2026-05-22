L'AMD Ryzen 9 9950X è in promozione su Amazon: puoi acquistare il processore al suo minimo storico sulla piattaforma

Su Amazon, oggi, è disponibile una promo interessante sull'AMD Ryzen 9 9950X: l'offerta attiva prevede uno sconto del 26% per un costo totale e finale d'acquisto di 483,18€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo cliccando su questo link, oppure accedi alla pagina dedicata tramite il banner qui sotto: Il processore AMD Ryzen 9 9950X rappresenta una soluzione di fascia alta premium. Basato sull'architettura Zen 4 e realizzato con processo produttivo a 4 nm, questo chip offre un equilibrio avanzato tra potenza e consumi. La CPU dispone di 16 core e 32 thread, permettendo di gestire facilmente attività multi-tasking complesse, editing video, rendering 3D e gaming di alto livello.