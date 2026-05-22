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Il monitor MSI MAG 4K UHD da 27" Dual-Mode è su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il monitor MSI MAG 4K UHD, precisamente il modello 274UPDF, al prezzo più basso di sempre, con un risparmio di circa 197 €.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   22/05/2026
MSI MAG 4K UHD da 27'

Se sei alla ricerca di un nuovo monitor, l'MSI MAG 4K UHD da 27" è attualmente su Amazon a 351,21 € rispetto al prezzo consigliato di 549 €, permettendoti di risparmiare il 36%. Il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni è stato di 431,96 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Pannello Mini-LED e modalità Dual-Mode

Questo monitor è dotato di un pannello Mini-LED con 1.152 zone di local dimming full-array per offrire maggiore nitidezza visiva e contrasti migliorati. Con la modalità Dual-Mode (UHD@160Hz / FHD@320Hz) potrai vivere gameplay fluidi in base alle tue esigenze, grazie anche al tempo di risposta di 0,5 ms. Il monitor supporta fino a 1,07 miliardi di colori con una copertura 143% sRGB per immagini più coinvolgenti e dettagliate.

Monitor MSI MAG
Monitor MSI MAG

Il pannello Rapid IPS offre un contrasto nativo di 1000:1 e supporta un contrasto dinamico fino a 100.000.000:1. Lato connettività troviamo DisplayPort 1.4a, porte HDMI 2.1 con supporto CEC e USB Type-C con Power Delivery da 15W.

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