Il monitor MSI MAG 4K UHD da 27" Dual-Mode è su Amazon al minimo storico

Se sei alla ricerca di un nuovo monitor, l'MSI MAG 4K UHD da 27" è attualmente su Amazon a 351,21 € rispetto al prezzo consigliato di 549 €, permettendoti di risparmiare il 36%. Il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni è stato di 431,96 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Pannello Mini-LED e modalità Dual-Mode
Questo monitor è dotato di un pannello Mini-LED con 1.152 zone di local dimming full-array per offrire maggiore nitidezza visiva e contrasti migliorati. Con la modalità Dual-Mode (UHD@160Hz / FHD@320Hz) potrai vivere gameplay fluidi in base alle tue esigenze, grazie anche al tempo di risposta di 0,5 ms. Il monitor supporta fino a 1,07 miliardi di colori con una copertura 143% sRGB per immagini più coinvolgenti e dettagliate.
Il pannello Rapid IPS offre un contrasto nativo di 1000:1 e supporta un contrasto dinamico fino a 100.000.000:1. Lato connettività troviamo DisplayPort 1.4a, porte HDMI 2.1 con supporto CEC e USB Type-C con Power Delivery da 15W.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.