SSD Corsair MP700 Elite: velocità di lettura fino a 10.000 MB/s e scrittura fino a 8.500 MB/s, in offerta su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'offerta che fa calare il prezzo dell'SSD Corsair MP700 Elite: la promo prevede uno sconto del 23% per un costo finale d'acquisto di 214€. Puoi acquistare l'SSD direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui sotto: L'SSD Corsair MP700 Elite rappresenta una soluzione di archiviazione di nuova generazione basata su interfaccia PCIe 5.0 x4, progettata per offrire prestazioni estremamente elevate nei sistemi moderni. Grazie alla tecnologia Gen5, l'unità raggiunge velocità di lettura sequenziale fino a 10.000 MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 8.500 MB/s.
Ulteriori dettagli sull'SSD
Queste prestazioni si traducono in un sistema complessivamente più reattivo: tutte le operazioni avvengono con una velocità superiore rispetto alle generazioni precedenti. Il dispositivo utilizza memoria TLC NAND 3D ad alta densità, una tecnologia che combina buone prestazioni con una maggiore resistenza nel tempo, assicurando affidabilità anche in caso di utilizzo intensivo.
Un altro punto di forza è il supporto a Microsoft DirectStorage, che consente all'SSD di comunicare direttamente con la GPU nei giochi compatibili, riducendo ulteriormente i tempi di caricamento e migliorando la fluidità complessiva. In termini di durata, il Corsair MP700 Elite offre fino a 1.200 TB di scritture totali, garantendo una longevità elevata.
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