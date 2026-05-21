Tomodachi Life: Una vita da sogno è su Amazon al minimo storico

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Un'avventura esilarante
In questo gioco dovrai prenderti cura della tua isola piena di Mii completamente personalizzabili. Vivrai vicende eccentriche e surreali, nonché un'esperienza piena di umorismo e drammi. I tuoi Mii potranno ispirarsi ad amici o parenti, oppure potrai creare personaggi del tutto originali. Potrai anche conferire loro alcune particolarità, come postura, saluti esilaranti, camminate strane o frasi ad effetto. Nel complesso, si tratta di un gioco in cui tutto dipenderà dalla tua fantasia.
La narrativa emergente riesce a sorprendere, tra scenette infinite sempre divertenti e vicende immersive. Se cerchi un gioco che sappia farti ridere, questo è decisamente perfetto per te. Tuttavia, la progressione si appiattisce in fretta e manca un obiettivo a lungo termine. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione.
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