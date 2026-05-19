The Adventures of Elliot: Millennium Tales è troppo simile a Zelda? Il produttore commenta

The Adventures of Elliot: Millennium Tales è il nuovo gioco di Square Enix in arrivo il 18 giugno. Si tratta di un gioco d'azione con visuale dall'alto, che rapidamente è stato confrontato con i vecchi capitoli di The Legend of Zelda, coi quali condivide diverse caratteristiche di gameplay.

Parlando con JP Games, il produttore di The Adventures of Elliot: Millennium Tales - Naofumi Matsushita - ha spiegato il proprio punto di vista e ha parlato delle fonti di ispirazione.