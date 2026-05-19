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The Adventures of Elliot: Millennium Tales è troppo simile a Zelda? Il produttore commenta

Il nuovo gioco di Square Enix, The Adventures of Elliot: Millennium Tales, assomiglia molto ai vecchi capitoli di The Legend of Zelda e ora il produttore ha commentato la questione.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   19/05/2026
Dei personaggi di The Adventures of Elliot: Millennium Tales
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
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The Adventures of Elliot: Millennium Tales è il nuovo gioco di Square Enix in arrivo il 18 giugno. Si tratta di un gioco d'azione con visuale dall'alto, che rapidamente è stato confrontato con i vecchi capitoli di The Legend of Zelda, coi quali condivide diverse caratteristiche di gameplay.

Parlando con JP Games, il produttore di The Adventures of Elliot: Millennium Tales - Naofumi Matsushita - ha spiegato il proprio punto di vista e ha parlato delle fonti di ispirazione.

Il commento del produttore di The Adventures of Elliot: Millennium Tales

Matsushita ha affermato: "Il feeling del gameplay a cui miravamo è stato ispirato dalla serie Mana, in particolare dalla versione per Game Boy di Final Fantasy Adventure/Mystic Quest, quindi spero che i giocatori possano sperimentare quel tipo unico di divertimento che è nato da quelle fondamenta."

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"Allo stesso tempo, penso che i giocatori siano liberi di condividere qualsiasi impressione abbiano, incluso dire che il gioco ricorda loro altri titoli. Dal nostro punto di vista, non consideriamo questi commenti né positivi né negativi."

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Conclude dicendo: "Siamo semplicemente grati di ricevere ogni feedback con una mentalità aperta e neutrale. Soprattutto, speriamo che quante più persone possibile provino il gioco in prima persona, e non vediamo l'ora di sentire una grande varietà di opinioni."

Ricordiamo infine che The Adventures of Elliot: The Millennium Tales ha ora una demo disponibile su PC e console: potete quindi decidere in prima persona se lo stile del gioco è di vostro gradimento oppure no.

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