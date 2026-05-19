The Adventures of Elliot: Millennium Tales è troppo simile a Zelda? Il produttore commenta

The Adventures of Elliot: Millennium Tales è il nuovo gioco di Square Enix in arrivo il 18 giugno. Si tratta di un gioco d'azione con visuale dall'alto, che rapidamente è stato confrontato con i vecchi capitoli di The Legend of Zelda, coi quali condivide diverse caratteristiche di gameplay.
Parlando con JP Games, il produttore di The Adventures of Elliot: Millennium Tales - Naofumi Matsushita - ha spiegato il proprio punto di vista e ha parlato delle fonti di ispirazione.
Il commento del produttore di The Adventures of Elliot: Millennium Tales
Matsushita ha affermato: "Il feeling del gameplay a cui miravamo è stato ispirato dalla serie Mana, in particolare dalla versione per Game Boy di Final Fantasy Adventure/Mystic Quest, quindi spero che i giocatori possano sperimentare quel tipo unico di divertimento che è nato da quelle fondamenta."
"Allo stesso tempo, penso che i giocatori siano liberi di condividere qualsiasi impressione abbiano, incluso dire che il gioco ricorda loro altri titoli. Dal nostro punto di vista, non consideriamo questi commenti né positivi né negativi."
Conclude dicendo: "Siamo semplicemente grati di ricevere ogni feedback con una mentalità aperta e neutrale. Soprattutto, speriamo che quante più persone possibile provino il gioco in prima persona, e non vediamo l'ora di sentire una grande varietà di opinioni."
Ricordiamo infine che The Adventures of Elliot: The Millennium Tales ha ora una demo disponibile su PC e console: potete quindi decidere in prima persona se lo stile del gioco è di vostro gradimento oppure no.
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