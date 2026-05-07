Prenota la tua copia PS5 di The Adventures of Elliot - The Millenium Tales, l'atteso nuovo titolo targato Square Enix

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante su The Adventures of Elliot - The Millenium Tales al prezzo minimo garantito sulla piattaforma: 69,99€. Il gioco uscirà il prossimo 18 giugno 2026. Puoi pre-ordinare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui in basso: The Adventures of Elliot: The Millennium Tales propone un'avventura ricca di azione, mistero ed esplorazione, trasportando i giocatori in un viaggio attraverso epoche differenti segnate da pericoli e antiche minacce. La storia segue Elliot e la fata Faie, due protagonisti destinati ad affrontare una maledizione che minaccia il loro mondo.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il gameplay punta su combattimenti action dinamici in tempo reale, offrendo la possibilità di equipaggiare contemporaneamente due armi per creare combinazioni offensive adatte a ogni situazione. Le tribù di bestie che infestano il continente richiederanno strategia, rapidità e una gestione attenta delle abilità disponibili durante gli scontri.
Un ruolo fondamentale sarà svolto da Faie e dai suoi poteri magici, utili non soltanto in battaglia ma anche durante l'esplorazione. La magia della fata permetterà infatti di superare enigmi ambientali e ostacoli disseminati lungo il viaggio. Grande attenzione è dedicata anche alla personalizzazione. Elliot potrà modificare il proprio equipaggiamento attraverso le magicite raccolte durante l'avventura.
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