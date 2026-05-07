Prenota la tua copia PS5 di The Adventures of Elliot - The Millenium Tales, l'atteso nuovo titolo targato Square Enix

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante su The Adventures of Elliot - The Millenium Tales al prezzo minimo garantito sulla piattaforma: 69,99€. Il gioco uscirà il prossimo 18 giugno 2026. Puoi pre-ordinare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui in basso: The Adventures of Elliot: The Millennium Tales propone un'avventura ricca di azione, mistero ed esplorazione, trasportando i giocatori in un viaggio attraverso epoche differenti segnate da pericoli e antiche minacce. La storia segue Elliot e la fata Faie, due protagonisti destinati ad affrontare una maledizione che minaccia il loro mondo.