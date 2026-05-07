Google chiude ufficialmente Project Mariner e trasferisce le sue tecnologie IA in Gemini Agent e AI Mode

Google ha deciso di interrompere ufficialmente Project Mariner, il progetto sperimentale dedicato all'automazione delle attività online tramite intelligenza artificiale. La chiusura è avvenuta il 4 maggio 2026, come indicato direttamente nella pagina ufficiale del servizio, dove l'azienda spiega che la tecnologia sviluppata per Mariner continuerà comunque a vivere all'interno di altri prodotti Google basati sull'AI.
Presentato inizialmente nel dicembre del 2024, Project Mariner era stato ideato come uno strumento capace di svolgere operazioni sul web al posto dell'utente.
Nel corso del suo sviluppo, Google aveva ampliato le capacità della piattaforma permettendole di eseguire contemporaneamente fino a dieci attività diverse, rendendola uno dei progetti più ambiziosi dell'azienda nel settore degli agenti intelligenti.
Le funzioni di Project Mariner vengono integrate in altre modalità IA di Google
Nonostante la chiusura del progetto come servizio autonomo, molte delle sue funzionalità sono già state integrate in altre tecnologie dell'ecosistema Google.
Le caratteristiche sviluppate per Mariner sono infatti confluite in Gemini Agent, il sistema IA che può eseguire compiti pratici come archiviare email, organizzare attività o assistere nella prenotazione di hotel.
Anche AI Mode, la modalità di ricerca intelligente introdotta da Google, utilizza alcune delle capacità agentiche nate durante lo sviluppo di Mariner.
La decisione di Google di chiudere Project Mariner
La decisione di eliminare definitivamente Project Mariner potrebbe inoltre essere collegata ai preparativi per il Google I/O 2026, l'evento annuale dedicato alle novità software e AI dell'azienda, previsto a partire dal 19 maggio. È possibile che Google voglia concentrare l'attenzione su nuovi strumenti e servizi basati sull'intelligenza artificiale più avanzati e integrati.
Al momento, l'azienda non ha rilasciato ulteriori commenti ufficiali sulla chiusura del progetto oltre al messaggio pubblicato sulla pagina dedicata. Che cosa ne pensate di questa notizia? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti qui in basso.
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