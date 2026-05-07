Google chiude ufficialmente Project Mariner e trasferisce le sue tecnologie IA in Gemini Agent e AI Mode

Google ha deciso di interrompere ufficialmente Project Mariner , il progetto sperimentale dedicato all'automazione delle attività online tramite intelligenza artificiale. La chiusura è avvenuta il 4 maggio 2026 , come indicato direttamente nella pagina ufficiale del servizio, dove l'azienda spiega che la tecnologia sviluppata per Mariner continuerà comunque a vivere all'interno di altri prodotti Google basati sull'AI.

La decisione di Google di chiudere Project Mariner

La decisione di eliminare definitivamente Project Mariner potrebbe inoltre essere collegata ai preparativi per il Google I/O 2026, l'evento annuale dedicato alle novità software e AI dell'azienda, previsto a partire dal 19 maggio. È possibile che Google voglia concentrare l'attenzione su nuovi strumenti e servizi basati sull'intelligenza artificiale più avanzati e integrati.

Al momento, l'azienda non ha rilasciato ulteriori commenti ufficiali sulla chiusura del progetto oltre al messaggio pubblicato sulla pagina dedicata. Che cosa ne pensate di questa notizia? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti qui in basso.