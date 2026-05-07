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Aliens: Fireteam Elite 2 è ufficiale, il primo trailer uscirà oggi

Dopo i rumor delle ultime settimane, è arrivata l'ufficialità: Aliens: Fireteam Elite 2 verrà presentato nella giornata di oggi con un primo trailer.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   07/05/2026
I personaggi di Aliens: Fireteam Elite 2

Aliens: Fireteam Elite 2 è ufficiale e il primo trailer uscirà oggi alle 17.30, ora italiana: Cold Iron Studios e Daybreak Games hanno confermato i rumor sul nuovo capitolo della serie sparatutto, che dunque esiste e che vedremo in azione fra poche ore.

Ambientato nell'universo della celebre saga cinematografica, Aliens: Fireteam Elite 2 riprenderà la formula che ha determinato il successo del primo episodio, con le sue solide meccaniche third person shooter e un impianto che va sperimentato in cooperativa per essere goduto al meglio.

Le indiscrezioni circolate finora parlavano di un sequel che non punta a rivoluzionare la struttura dell'originale Fireteam Elite, bensì ad arricchirla e migliorarla, anche e soprattutto grazie all'introduzione di alcune interessanti novità: staremo a vedere.

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Sempre i rumor riferivano di una campagna caratterizzata da una discreta durata, dalle otto alle dodici ore per arrivare ai titoli di coda, e alla presenza di modalità extra in stile orda per aggiungere ulteriore pepe all'esperienza.

Un sequel che poggia su basi solide

Rivelato anzitempo dalla classificazione presso la ESRB, Aliens: Fireteam Elite 2 andrà dunque a espandere l'impianto del primo capitolo, probabilmente senza prendersi grandi rischi e puntando su di una produzione più rifinita e ottimizzata.

Il trailer di presentazione, che come detto sarà visibile a partire dalle 17.30, ci mostrerà senz'altro le novità del sequel e gli elementi che invece sono stati ripresi dall'originale Fireteam Elite, in un equilibrio che cercherà anche stavolta di conquistare gli appassionati.

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