Aliens: Fireteam Elite 2 è ufficiale, il primo trailer uscirà oggi

Aliens: Fireteam Elite 2 è ufficiale e il primo trailer uscirà oggi alle 17.30, ora italiana: Cold Iron Studios e Daybreak Games hanno confermato i rumor sul nuovo capitolo della serie sparatutto, che dunque esiste e che vedremo in azione fra poche ore.

Ambientato nell'universo della celebre saga cinematografica, Aliens: Fireteam Elite 2 riprenderà la formula che ha determinato il successo del primo episodio, con le sue solide meccaniche third person shooter e un impianto che va sperimentato in cooperativa per essere goduto al meglio.

Le indiscrezioni circolate finora parlavano di un sequel che non punta a rivoluzionare la struttura dell'originale Fireteam Elite, bensì ad arricchirla e migliorarla, anche e soprattutto grazie all'introduzione di alcune interessanti novità: staremo a vedere.

Sempre i rumor riferivano di una campagna caratterizzata da una discreta durata, dalle otto alle dodici ore per arrivare ai titoli di coda, e alla presenza di modalità extra in stile orda per aggiungere ulteriore pepe all'esperienza.