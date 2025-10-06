Aliens: Fireteam Elite 2 è stato classificato dall'ESRB, ma non è nemmeno stato annunciato

Uno strano avvistamento è stato rilevato sul catalogo dell'ESRB, l'ente di classificazione per il software videoludico in Nord America, e riguarda Aliens: Fireteam Elite 2, gioco che di fatto non è stato nemmeno annunciato ancora.
Lo sparatutto in terza persona con elementi multiplayer cooperativi e survival non ha colpito più di tanto la critica ma sembra sia stato ben apprezzato dai giocatori, come possiamo vedere anche dalle recensioni degli utenti, e potrebbe effettivamente aver raggiunto risultati tali da garantirne un seguito.
D'altra parte, il franchise in questione resta uno dei più rilevanti in ambito fantascientifico e horror, considerando anche il successo della recente serie TV su Disney+, Alien: Pianeta Terra, la cui scia potrebbe essere sfruttata da un nuovo videogioco.
Annuncio in arrivo?
Stranamente, Aliens: Fireteam Elite 2 risulta dunque presente nel catalogo dei giochi classificati dall'Entertainment Software Rating Board americana, ma di fatto non abbiamo nessuna informazione sulla sua esistenza.
Potrebbe trattarsi di un errore, ma non sarebbe la prima volta che un titolo compare prima su tale archivio e poi negli annunci ufficiali, sebbene la situazione sia piuttosto rara.
Considerando che non si tratta probabilmente di una produzione enorme, è possibile che l'annuncio possa avvenire in prossimità del lancio, cosa che spiegherebbe la presenza di una classificazione ancora prima della sua presentazione.
L'unico dettaglio che possiamo trarre dalla pagina dell'ESRB è il fatto che l'editore sembra essere Daybreak Game Company LLC invece di Focus Entertainment come per il capitolo precedente, mentre resta da capire se gli sviluppatori siano ancora i Cold Iron Studios.
In effetti, già tempo fa erano emersi possibili indizi su un Aliens: Fireteam Elite 2 identificato come "Project Macondo", dunque la questione comincia ad avere un certo senso. In ogni caso potrebbe anche trattarsi di un errore: restiamo in attesa di eventuali sviluppi sulla questione.