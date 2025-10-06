Aliens: Fireteam Elite 2 è stato classificato dall'ESRB, ma non è nemmeno stato annunciato

Uno strano avvistamento è stato rilevato sul catalogo dell'ESRB, l'ente di classificazione per il software videoludico in Nord America, e riguarda Aliens: Fireteam Elite 2, gioco che di fatto non è stato nemmeno annunciato ancora.

Lo sparatutto in terza persona con elementi multiplayer cooperativi e survival non ha colpito più di tanto la critica ma sembra sia stato ben apprezzato dai giocatori, come possiamo vedere anche dalle recensioni degli utenti, e potrebbe effettivamente aver raggiunto risultati tali da garantirne un seguito.

D'altra parte, il franchise in questione resta uno dei più rilevanti in ambito fantascientifico e horror, considerando anche il successo della recente serie TV su Disney+, Alien: Pianeta Terra, la cui scia potrebbe essere sfruttata da un nuovo videogioco.