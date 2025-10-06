0

Aliens: Fireteam Elite 2 è stato classificato dall'ESRB, ma non è nemmeno stato annunciato

Aliens: Fireteam Elite 2 potrebbe essere in arrivo, considerando che è stato recentemente classificato dall'Entertainment Software Rating Board americana, ma non è stato ancora annunciato.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   06/10/2025
Aliens: Fireteam Elite, la copertina
Aliens: Fireteam Elite
Aliens: Fireteam Elite
News Video Immagini

Uno strano avvistamento è stato rilevato sul catalogo dell'ESRB, l'ente di classificazione per il software videoludico in Nord America, e riguarda Aliens: Fireteam Elite 2, gioco che di fatto non è stato nemmeno annunciato ancora.

Lo sparatutto in terza persona con elementi multiplayer cooperativi e survival non ha colpito più di tanto la critica ma sembra sia stato ben apprezzato dai giocatori, come possiamo vedere anche dalle recensioni degli utenti, e potrebbe effettivamente aver raggiunto risultati tali da garantirne un seguito.

D'altra parte, il franchise in questione resta uno dei più rilevanti in ambito fantascientifico e horror, considerando anche il successo della recente serie TV su Disney+, Alien: Pianeta Terra, la cui scia potrebbe essere sfruttata da un nuovo videogioco.

Annuncio in arrivo?

Stranamente, Aliens: Fireteam Elite 2 risulta dunque presente nel catalogo dei giochi classificati dall'Entertainment Software Rating Board americana, ma di fatto non abbiamo nessuna informazione sulla sua esistenza.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Potrebbe trattarsi di un errore, ma non sarebbe la prima volta che un titolo compare prima su tale archivio e poi negli annunci ufficiali, sebbene la situazione sia piuttosto rara.

Considerando che non si tratta probabilmente di una produzione enorme, è possibile che l'annuncio possa avvenire in prossimità del lancio, cosa che spiegherebbe la presenza di una classificazione ancora prima della sua presentazione.

Aliens: Fireteam Elite, la recensione dello shooter cooperativo a base di xenomorfi Aliens: Fireteam Elite, la recensione dello shooter cooperativo a base di xenomorfi

L'unico dettaglio che possiamo trarre dalla pagina dell'ESRB è il fatto che l'editore sembra essere Daybreak Game Company LLC invece di Focus Entertainment come per il capitolo precedente, mentre resta da capire se gli sviluppatori siano ancora i Cold Iron Studios.

In effetti, già tempo fa erano emersi possibili indizi su un Aliens: Fireteam Elite 2 identificato come "Project Macondo", dunque la questione comincia ad avere un certo senso. In ogni caso potrebbe anche trattarsi di un errore: restiamo in attesa di eventuali sviluppi sulla questione.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Aliens: Fireteam Elite 2 è stato classificato dall'ESRB, ma non è nemmeno stato annunciato