Anche Huawei si prepara a lanciare il suo "Air": uno smartphone sottilissimo per competere con Apple e Samsung

Stando alle ultimissime indiscrezioni, Huawei si prepara a lanciare sul mercato il suo smartphone "Air" super sottile per competere con Apple e Samsung.

Huawei si unisce alla corsa per gli smartphone ultra-sottili. Stando alle prime indiscrezioni emerse nel corso del weekend, l'azienda cinese starebbe sviluppando un dispositivo "Air" come diretto concorrente del Samsung Galaxy S25 Edge e, in particolare, dell'iPhone Air. L'obiettivo primario di Huawei è ambizioso: battere Apple creando uno smartphone con uno spessore inferiore ai 5,5 mm dell'iPhone Air. Sebbene il nome ipotizzato sia Mate 80 Air, la nomenclatura "Mate" solleva qualche perplessità, dato che Huawei negli ultimi anni aveva in parte abbandonato questa famiglia in favore della serie "Pura". Potrebbe trattarsi di un ritorno sui passi o semplicemente di un'informazione ancora non definitiva.

"Huawei Mate 80 Air": alcune possibili caratteristiche Tra i dettagli hardware emersi, si parla del possibile ricorso al nuovo chip Kirin 9030. Sebbene sia ancora ufficioso, si prevede che questo processore possa offrire un incremento prestazionale di circa il 20% rispetto al miglior chip attualmente disponibile della società. Samsung Galaxy S25 Edge supera l'iPhone Air nel test batteria, ma solo per un soffio Per bilanciare le sfide termiche e di autonomia legate a un design così sottile e alla mancanza di accesso alle fonderie TSMC, Huawei starebbe adottando batterie Si-C ad alta densità. Questa tecnologia è cruciale per garantire un'autonomia competitiva, potenzialmente superiore a quella dell'iPhone Air, che si è comunque dimostrato efficiente nonostante la capacità ridotta.