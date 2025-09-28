Samsung Galaxy S25 Edge supera l’iPhone Air nel test batteria, ma solo per un soffio

La sfida tra Galaxy S25 Edge e iPhone Air si è giocata sul terreno più delicato soprattutto per dei dispositivi così sottili: l'autonomia della batteria. Nonostante Apple avesse presentato l'iPhone Air come il modello più efficiente della sua gamma, i test pratici raccontano una storia diversa. Il noto canale YouTube PhoneBuff ha messo a confronto i due dispositivi in una prova di resistenza che ha decretato un vincitore, anche se per un margine quasi impercettibile.
Apple aveva puntato molto sulle sue nuove tecnologie per compensare la batteria di dimensioni ridotte dell'iPhone Air. Tra queste troviamo il modem C1X 5G e il chip proprietario N1 dedicato alle connessioni wireless. A ciò si aggiunge il display LTPO OLED, che regola dinamicamente la frequenza di aggiornamento per ridurre i consumi.
Samsung Galaxy S25 Edge vs iPhone Air: il test della batteria
Il test di PhoneBuff è stato strutturato per garantire parità di condizioni: schermi impostati a 200 nit di luminosità, stesse app utilizzate, e speaker calibrati per un output simile. In apertura, l'iPhone Air ha mostrato la sua efficienza, conquistando un leggero vantaggio nella sessione di un'ora di chiamate. Successivamente, i due smartphone hanno mantenuto lo stesso ritmo durante la gestione delle email. Il primo sorpasso del Galaxy S25 Edge è arrivato durante la fase di navigazione browser, vantaggio che si è consolidato nel test di standby di 16 ore.
L'iPhone Air è riuscito a recuperare terreno con il gioco Alto's Adventure, mentre Google Maps ha nuovamente favorito il modello Samsung. Un dettaglio interessante è stato evidenziato dal creatore del contenuto: l'iPhone Air utilizza un singolo altoparlante, costretto a lavorare con un volume maggiore per eguagliare l'output stereo del rivale, fattore che potrebbe aver inciso sui consumi.
Samsung Galaxy S25 Edge vs iPhone Air: fase finale del confronto
Nella fase finale, con app pesanti come Snapchat, l'iPhone Air ha mostrato un'efficienza sorprendente, riducendo quasi del tutto lo svantaggio. Tuttavia, il Galaxy S25 Edge ha resistito, concludendo la prova appena un minuto avanti. I dati finali parlano chiaro:
- iPhone Air: 9h 58m di uso attivo + 16h standby = 25h 58m totali
- Galaxy S25 Edge: 9h 59m di uso attivo + 16h standby = 25h 59m totali
Un pareggio tecnico, ma con un vincitore simbolico: il Galaxy S25 Edge.