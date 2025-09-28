Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers è ora disponibile su PC con rollback netcode

Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers è ora disponibile su PC, acquistabile su Steam al prezzo di 19,99€: si tratta del ritorno di un grande classico di SNK, che in questa edizione vanta un comparto online competitivo con tanto di rollback netcode.
Questa tecnologia garantisce scontri virtualmente privi di latenza, supportati da un sistema di lobby aperto a un massimo di nove giocatori e dalla presenza di diverse modalità multiplayer, dai tornei a eliminazione alle leghe.
Non si tratta dell'unica novità della versione PC di Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers, che include anche un Gallery Mode con quasi sessanta illustrazioni ufficiali, obiettivi sbloccabili per personalizzare l'avatar online, nonché un Practice Mode per allenarsi regolando la velocità del gameplay per apprendere al meglio le meccaniche di gioco.
Il rilancio del classico picchiaduro a incontri di SNK rientra nell'iniziativa NEOGEO Premium Selection, una raccolta che mira a riproporre giochi storici appartenenti appunto al catalogo NEOGEO.
Un picchiaduro ancora validissimo
Pubblicato originariamente nel 1998, Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers rientra nell'attuale strategia di SNK, che da una parte si occupa di realizzare nuovi capitoli delle sue serie affidandoli al team specializzato KOF Studio, dall'altra rilancia esperienze classiche con l'aggiunta di funzionalità come il multiplayer online.
Forte di un roster composto da ben ventitré personaggi, The Newcomers si pone come il capitolo più ricco della serie Fatal Fury, ancora godibilissimo sul piano del gameplay, specie per i nostalgici della piattaforma NEOGEO.