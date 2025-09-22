Fatal Fury: City of the Wolves presenta Joe Higashi con un trailer: indossa gli occhiali

Fatal Fury: City of the Wolves ha presentato Joe Higashi con un trailer, e il nuovo design del personaggio potrebbe far discutere visto che ora indossa... un paio di occhiali. Avete mai visto un kickboxer con gli occhiali? Scrivetecelo nei commenti, ma immaginiamo di no.

Evidentemente incollati alle orecchie di Joe, gli occhiali non cadono neppure quando il combattente sferra i suoi colpi più violenti e acrobatici. Fra questi spicca naturalmente la sua devastante ultimate, in cui proietta l'avversario in aria per poi finirlo con una dirompente ginocchiata.

Higashi è il terzo personaggio scaricabile del Season Pass 1 di Fatal Fury: City of the Wolves, dopo Andy Bogard e Ken Masters: il suo arrivo è previsto per l'autunno, dopodiché toccherà a Chun-Li nel corso dell'inverno e a Mr. Big all'inizio del 2026.

A pensarci bene, è strano che il celebre campione di Muay Thai non fosse disponibile all'interno del roster del gioco fin dal lancio (così come Andy), visto che è sempre stato uno dei protagonisti principali insieme ai fratelli Bogard.