Fatal Fury: City of the Wolves presenta Joe Higashi con un trailer: indossa gli occhiali

Fatal Fury: City of the Wolves ha presentato Joe Higashi con un trailer, e il nuovo design del personaggio potrebbe far discutere visto che ora indossa... un paio di occhiali. Avete mai visto un kickboxer con gli occhiali? Scrivetecelo nei commenti, ma immaginiamo di no.
Evidentemente incollati alle orecchie di Joe, gli occhiali non cadono neppure quando il combattente sferra i suoi colpi più violenti e acrobatici. Fra questi spicca naturalmente la sua devastante ultimate, in cui proietta l'avversario in aria per poi finirlo con una dirompente ginocchiata.
Higashi è il terzo personaggio scaricabile del Season Pass 1 di Fatal Fury: City of the Wolves, dopo Andy Bogard e Ken Masters: il suo arrivo è previsto per l'autunno, dopodiché toccherà a Chun-Li nel corso dell'inverno e a Mr. Big all'inizio del 2026.
A pensarci bene, è strano che il celebre campione di Muay Thai non fosse disponibile all'interno del roster del gioco fin dal lancio (così come Andy), visto che è sempre stato uno dei protagonisti principali insieme ai fratelli Bogard.
Una leggenda per i fan dei picchiaduro
Comparso per la prima volta nell'originale Fatal Fury del 1991, Joe Higashi si è distinto fin dall'inizio per la sua capacità di sferrare potentissimi calci, gomitate e ginocchiate: un repertorio di mosse che il combattente ha appreso durante il suo periodo di addestramento in Thailandia.
Confermato già nel 2023 in Fatal Fury: City of the Wolves con un teaser in cui però non indossava gli occhiali, Joe si è sempre distinto per il carattere esuberante e sopra le righe, che traspare anche in questo nuovo trailer.