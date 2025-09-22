Yakuza 0: Director's Cut potrebbe arrivare anche su PS5 quest'anno

Stando ad alcuni rumor, Yakuza 0: Director's Cut potrebbe arrivare anche su PS5 nel corso di quest'anno, al termine dell'accordo di esclusiva temporale che lega la riedizione del titolo SEGA a Nintendo Switch 2.

Come saprete, la Director's Cut non solo rinnova l'originale Yakuza 0 dal punto di vista visivo grazie a una grafica rimasterizzata, ma aggiunge circa trenta minuti di sequenze di intermezzo inedite, il doppiaggio in inglese oltre che in giapponese e i sottotitoli anche in italiano.

Ci sono inoltre delle novità sul piano dei contenuti, nella fattispecie una modalità cooperativa inedita, Raid Luci Rosse, che consente di selezionare un'ampia gamma di personaggi e affrontare ondate di nemici sempre più numerose e complicate nel tentativo di arrivare più lontano possibile.

Non è dato sapere quanto sia davvero affidabile la fonte dei rumor, un sito polacco che ha già indicato il possibile approdo di Microsoft Flight Simulator 2024 su PS5 a novembre. Tuttavia, probabilmente scopriremo come stanno le cose fra non molto.