Yakuza 0: Director's Cut potrebbe arrivare anche su PS5 quest'anno

Stando ad alcuni rumor, Yakuza 0: Director's Cut potrebbe arrivare anche su PS5 nel corso di quest'anno, al termine dell'accordo di esclusiva temporale che lega la riedizione del titolo SEGA a Nintendo Switch 2.
Come saprete, la Director's Cut non solo rinnova l'originale Yakuza 0 dal punto di vista visivo grazie a una grafica rimasterizzata, ma aggiunge circa trenta minuti di sequenze di intermezzo inedite, il doppiaggio in inglese oltre che in giapponese e i sottotitoli anche in italiano.
Ci sono inoltre delle novità sul piano dei contenuti, nella fattispecie una modalità cooperativa inedita, Raid Luci Rosse, che consente di selezionare un'ampia gamma di personaggi e affrontare ondate di nemici sempre più numerose e complicate nel tentativo di arrivare più lontano possibile.
Non è dato sapere quanto sia davvero affidabile la fonte dei rumor, un sito polacco che ha già indicato il possibile approdo di Microsoft Flight Simulator 2024 su PS5 a novembre. Tuttavia, probabilmente scopriremo come stanno le cose fra non molto.
C'è un appuntamento in arrivo
Questo mercoledì verranno trasmessi RGG Summit e RGG Direct, dunque esiste la concreta possibilità che l'eventuale annuncio di una versione PS5 di Yakuza 0: Director's Cut possa trovare posto all'interno della presentazione organizzata da Ryu Ga Gotoku Studio.
Considerando la lunga storia che la serie Yakuza ha condiviso per anni con PlayStation, immaginiamo che queste indiscrezioni abbiano delle basi concrete e ci aspettiamo dunque che la riedizione dell'eccellente prequel con Kazuma Kiryu e Goro Majima arrivi effettivamente sulla console Sony.