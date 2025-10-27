Finalmente disponibile la prenotazione di Yakuza 0 Director's Cut per PS5: in uscita a dicembre

Dopo il debutto su Nintendo Switch 2, la Director's Cut di Yakuza 0 approderà finalmente anche su PS5 e se vuoi prenotare una copia retail per la tua console puoi farlo direttamente tramite questo link a 49,99€ oppure puoi accedere alla pagina dedicata al prodotto su Amazon tramite il box qui in basso: Yakuza 0 Director's Cut porta l'amato classico a un nuovo livello, offrendo ai fan un'esperienza ancora più completa e spettacolare. Ambientato nel Giappone del 1988, il gioco immerge i giocatori nell'epoca d'oro dell'eccesso e della decadenza, tra luci al neon, club cabaret, discoteche e sale giochi SEGA, dove ogni angolo della città pulsa di vita e tentazioni.