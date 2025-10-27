0

Finalmente disponibile la prenotazione di Yakuza 0 Director's Cut per PS5: in uscita a dicembre

Su Amazon è finalmente disponibile il pre-order della copia retail per PS5 di Yakuza 0 Director's Cut, in uscita a dicembre 2025.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   27/10/2025
Yakuza 0 Director's Cut
Yakuza 0
Yakuza 0
Dopo il debutto su Nintendo Switch 2, la Director's Cut di Yakuza 0 approderà finalmente anche su PS5 e se vuoi prenotare una copia retail per la tua console puoi farlo direttamente tramite questo link a 49,99€ oppure puoi accedere alla pagina dedicata al prodotto su Amazon tramite il box qui in basso: Yakuza 0 Director's Cut porta l'amato classico a un nuovo livello, offrendo ai fan un'esperienza ancora più completa e spettacolare. Ambientato nel Giappone del 1988, il gioco immerge i giocatori nell'epoca d'oro dell'eccesso e della decadenza, tra luci al neon, club cabaret, discoteche e sale giochi SEGA, dove ogni angolo della città pulsa di vita e tentazioni.

Ulteriori dettagli sul gioco

I protagonisti, Kazuma Kiryu e Goro Majima, possono alternare tre diversi stili di combattimento ciascuno, permettendo di affrontare scontri brutali e coreografici con una varietà di tecniche, armi improvvisate e mosse spettacolari. Il sistema di combattimento, intuitivo ma profondo, consente di combinare combo devastanti e di adattarsi a ogni tipo di nemico.

Goro Majima
Goro Majima

La Director's Cut arricchisce l'esperienza originale con nuovi contenuti narrativi che svelano retroscena inediti sugli eventi chiave e sui personaggi della saga, approfondendo ulteriormente la storia di Kiryu e Majima. Inoltre, introduce la nuova modalità multigiocatore online "Raid Luci Rosse", in cui fino a 60 personaggi giocabili possono unirsi per affrontare orde di avversari in spettacolari battaglie cooperative. Per ulteriori dettagli ecco la nostra recensione della versione Switch 2.

Segnalazione Errore
