L'Xbox di prossima generazione sarebbe un ibrido console/PC con multiplayer online gratis, per un report

Windows Central ha pubblicato oggi un nuovo articolo che riporta un insieme di indiscrezioni che confermerebbero l'idea di una nuova Xbox di prossima generazione in forma di ibrido tra console e PC, che peraltro non richiederà abbonamenti per il multiplayer online.

Non c'è nulla di ufficiale in queste informazioni, che in gran parte ricalcano quanto gira ormai da tempo nelle voci di corridoio, ma c'è da dire che Jez Corden, il giornalista/insider autore dell'articolo in questione, ha dimostrato in passato di avere degli agganci effettivi all'interno di Microsoft, dunque la questione può essere presa in considerazione.

Per il momento, le parole dei diretti responsabili di Microsoft sono ancora vaghissime, anche se fanno pensare a qualche cambiamento di paradigma all'orizzonte, con la presidente di Xbox Sarah Bond a riferire che la prossima Xbox sarà un prodotto "premium" e di alto profilo e il capo di Microsoft Gaming Phil Spencer ad aggiungere che potrebbe trattarsi di un sistema in grado di unire diversi dispositivi.