L'Xbox di prossima generazione sarebbe un ibrido console/PC con multiplayer online gratis, per un report

Windows Central ha pubblicato oggi un nuovo articolo che riporta un insieme di indiscrezioni che confermerebbero l'idea di una nuova Xbox di prossima generazione in forma di ibrido tra console e PC, che peraltro non richiederà abbonamenti per il multiplayer online.
Non c'è nulla di ufficiale in queste informazioni, che in gran parte ricalcano quanto gira ormai da tempo nelle voci di corridoio, ma c'è da dire che Jez Corden, il giornalista/insider autore dell'articolo in questione, ha dimostrato in passato di avere degli agganci effettivi all'interno di Microsoft, dunque la questione può essere presa in considerazione.
Per il momento, le parole dei diretti responsabili di Microsoft sono ancora vaghissime, anche se fanno pensare a qualche cambiamento di paradigma all'orizzonte, con la presidente di Xbox Sarah Bond a riferire che la prossima Xbox sarà un prodotto "premium" e di alto profilo e il capo di Microsoft Gaming Phil Spencer ad aggiungere che potrebbe trattarsi di un sistema in grado di unire diversi dispositivi.
I vantaggi dell'integrazione di due mondi
Nel report in questione si dà praticamente per certo che la prossima Xbox sia un dispositivo ibrido in grado di far funzionare i giochi della propria libreria Xbox (compresi dunque quelli che funzionano attualmente in retro-compatibilità su Xbox Series X|S) e i giochi PC.
Inoltre, dovrebbe consentire l'accesso ad altri store come Steam, Epic Games Store, GOG e altri, forse attraverso un sistema che consenta di passare a un'esperienza Windows piena, rispetto a quella ottimizzata in stile "Xbox Full Screen Experience".
La questione potrebbe essere corroborata anche dai leak emersi finora sul possibile hardware in sviluppo in collaborazione con AMD, ovvero il misterioso System on Chip "Magnus" che sembra rappresentare il cuore della nuova Xbox, anche se ancora non c'è nulla di ufficiale.
Da questa convergenza dei due mondi deriverebbe una conseguenza di notevole importanza: il fatto che la prossima Xbox potrebbe avere il multiplayer online gratuito, senza richiedere un abbonamento specifico, perché questo è lo standard su PC.
La questione si porta dietro una serie di interrogativi che al momento non hanno risposta, ma secondo Corden è possibile che avvenga nel prossimo futuro un'altra rimodulazione del Game Pass per quanto riguarda specificamente la parte PC, considerando che i giochi Windows stanno venendo integrati negli altri tier dell'abbonamento come Premium ed Ultimate, cosa che potrebbe portare a una riorganizzazione almeno parziale dei livelli.