EA annuncia il battle royale free-to-play Battlefield Redsec e fissa la data e orario di lancio

L'annuncio è arrivato tramite un messaggio sui social, che dà appuntamento alle ore 16:00 italiane di domani, martedì 28 ottobre , per il primo trailer ufficiale di gameplay e il lancio del gioco. È stato confermato che Redsec sarà free-to-play e, quindi, slegato dall'acquisto di Battlefield 6 , seguendo un modello simile a quello di Warzone rispetto alla serie Call of Duty.

Dopo le numerose indiscrezioni dei giorni scorsi, EA e Battlefield Studios hanno finalmente svelato Battlefield Redsec , il nuovo battle royale gratuito ambientato nell'universo della serie.

Cosa sappiamo di Battlefield Redsec

Per quanto in via ufficiale Redsec sia stato pre-annunciato solo oggi, sono ormai mesi che si parla della nuova esperienza battle royale della serie Battlefield, grazie alle informazioni trapelate dai playtest sulla piattaforma Battlefield Labs e voci di corridoio.

L'ultima soffiata parlava proprio di un lancio a sorpresa questa settimana, svelando anche dei dettagli sulle prime modalità disponibili. Stando al leak, i match di Battlefield Redsecs coinvolgeranno un massimo di 100 giocatori, con la possibilità di scegliere se unirsi in partite con team da 2 o 4 giocatori. Apparentemente, dunque, non sarà possibile gettarsi nella mischia in solitaria, un'opzione che a ogni modo potrebbe essere aggiunta successivamente.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Per quanto riguarda lo svolgimento dei match in sé, gli sviluppatori di Battlefield Studios hanno affermato che si tratta di "una rivisitazione della formula classica di Battlefield, quindi potete aspettarvi di trovare tutti i elementi fondamentali di Battlefield in questa modalità: gadget, esplosivi, ambienti distruttibili e veicoli possono essere utilizzati per assicurarsi la vittoria". Naturalmente Redsec avrà la propria mappa creata appositamente, con tutta una serie di punti di riferimento che i giocatori possono esplorare, ognuno dei quali con un proprio tema distinto.

Il lancio di Redsec non è l'unica novità per i giocatori di Battlefield. Il suo debutto accompagnerà quello della Stagione 1 di Battlefield 6, che include le nuove mappe, come Blackwell Fields, modalità a tempo limitato e altro ancora.