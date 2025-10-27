La limited edition di KARMA: The Dark World è in offerta su Amazon al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante; KARMA: The Dark World per PS5 viene messo in offerta con uno sconto del 34% che fa calare il prezzo della limited edition del titolo fino a 26,30€, suo minimo storico! Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: KARMA: The Dark World è un thriller psicologico che porta il giocatore nel cuore di un'indagine carica di tensione e mistero. Nei panni di Daniel McGovern, un agente itinerante dal passato tormentato, dovrai usare una combinazione di strumenti investigativi, abilità deduttive e interrogatori strategici per risolvere enigmi complessi e svelare una verità sepolta tra inganni e ossessioni .

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gioco introduce una meccanica unica: la possibilità di entrare nei ricordi dei sospetti, rivivendo i loro momenti chiave per ricostruire gli eventi e comprendere le loro motivazioni. Tuttavia, la mente umana è un luogo instabile e pericoloso, dove emozioni, desideri e paure possono distorcere la realtà e mettere alla prova la sanità mentale del protagonista.

Contenuto limited edition

La trama, densa di colpi di scena, conduce il giocatore in una storia di amore, perdita e tradimento, in cui nulla è come sembra e ogni scoperta apre nuove domande. Grazie alla potenza di Unreal Engine 5, KARMA: The Dark World offre grafica next-gen, ambientazioni fotorealistiche e un'atmosfera cinematografica che amplifica il senso di inquietudine e meraviglia. Per ulteriori dettagli ecco la nostra recensione.