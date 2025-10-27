Hideo Kojima era stato scelto dalle Wachowski per fare il videogioco di Matrix, ma Konami disse no

Come riferito anche da alcune voci di corridoio dell'epoca, nel 1999 iniziarono ad emergere i contatti tra la produzione di Matrix e il team di Konami che si era occupato di Metal Gear Solid, con le stesse autrici della sceneggiatura e registe del film che volevano espressamente Kojima.

Si trattava della fine degli anni 90 e, in base a quanto riferito, le autrici della saga cinematografica che è entrata nella storia del cinema erano già ammiratrici del lavoro di Hideo Kojima che, all'epoca, aveva lanciato Metal Gear Solid su PlayStation, facendo scalpore in tutto il mondo.

Un incontro finito male

Di recente, TimeExtension è riuscita a parlare con Christopher Bergstresser, che all'epoca si occupava della sezione licensing di Konami, facendo emergere qualche altro dettaglio su questo progetto che effettivamente esisteva ma non si è mai concretizzato.

Un'immagine di Enter the Matrix

A quanto pare, i boss della divisione giapponese di Konami, e in particolare Kasumi Kitase, non vollero portare avanti il progetto di adattamento, perché volevano che Kojima si concentrasse completamente sulla serie Metal Gear Solid, che si stava rivelando il nuovo brand di punta della compagnia.

"Le Wachowski erano grandi fan di Kojima", ha raccontato Bergstresser nell'intervista, "Quindi Kazumi Kitaue, Kojima, Aki Saito (che lavora ancora con Kojima) ed io eravamo nella sede centrale di Konami quando abbiamo ricevuto una telefonata dalle Wachowski, che volevano venire a incontrare Kojima. E così hanno fatto!"

"Sono arrivate con il loro concept artist e hanno detto a Kojima: Vogliamo davvero che tu realizzi il gioco di Matrix. Puoi farlo? Aki tradusse la richiesta in giapponese per il signor Kitaue, il quale però guardò tutto e rispose No. Abbiamo comunque potuto goderci la premiere giapponese di Matrix e l'afterparty", ricorda Bergstresser.

Com'è noto, alla fine la licenza del videogioco di Matrix andò a Shiny Entertainment, che lanciò Enter the Matrix nel 2003 e The Path of Neo nel 2005, ma l'idea di un possibile adattamento da parte di Kojima resta davvero affascinante.