LG punta tutto sul cinema domestico con webOS: così le Smart TV diventano centri di intrattenimento

L'ecosistema webOS trasforma le Smart TV LG in veri hub d'intrattenimento, unendo film, serie e Intelligenza Artificiale per un'esperienza cinematografica completa e personalizzata.

LG continua a investire su webOS, la piattaforma che anima le sue Smart TV e che negli ultimi aggiornamenti ha assunto sempre più i contorni di un vero e proprio ecosistema multimediale. Con l'ultima versione, il sistema introduce funzioni potenziate di intelligenza artificiale, una gestione più fluida dei contenuti e una serie di ottimizzazioni pensate per migliorare la fruizione di film e serie TV.

Tutto lo streaming in un’unica interfaccia La nuova dashboard di webOS integra direttamente le principali app di streaming, come Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV, Crunchyroll, YouTube e Paramount+, offrendo un accesso rapido ai cataloghi senza dover cambiare piattaforma. A queste si aggiunge LG Movies & TV, servizio di video on demand interno all'azienda, e LG Channels, che propone oltre 100 canali gratuiti con film e programmi live. L'obiettivo è ridurre la frammentazione dei servizi e concentrare tutto l'intrattenimento all'interno della stessa interfaccia. La Cina vuole dominare anche il mercato dei display OLED: arrivano nuovi ricchi investimenti di BOE e HKC Sul piano tecnico, i televisori compatibili supportano i principali standard del settore, tra cui HDR10, Dolby Vision e la modalità Filmmaker, che disattiva automaticamente i filtri di post-produzione per rispettare la resa voluta dai registi. Anche l'audio beneficia di una spinta importante con Dolby Atmos, che introduce una dimensione tridimensionale al suono. Il risultato è una riproduzione più fedele e coinvolgente, pensata per chi cerca un'esperienza di visione "cinematografica" senza lasciare il divano.