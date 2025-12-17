La chiusura di Arkane Austin ha sorpreso il director di Dishonored, Harvey Smith, che nel corso di un'intervista è tornato a parlare della sua esperienza all'interno dell'industria videoludica e del periodo in cui il suo team di sviluppo è stato chiuso da Microsoft.

"Ogni azienda prende le decisioni che prende per i motivi che ritiene opportuni", ha detto Smith. "Spesso non sono d'accordo, ma lo shock principale è stato che questo studio ha realizzato Dishonored, insieme allo studio di Lione, e poi ha fatto Prey."

"Dopodiché stavamo lavorando a Redfall durante la pandemia e tutto il resto: l'industria stava esplorando i live service e alla fine è andata così. Gli sforzi creativi sono imprevedibili", ha continuato il director, ancora amareggiato per come si è conclusa quella storia.

Proprio Redfall ha certamente avuto un ruolo nella chiusura di Arkane Austin e lo stesso Smith si è assunto parte della responsabilità per via di alcune delle difficoltà che lo studio ha dovuto affrontare durante lo sviluppo del gioco.