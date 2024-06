Phil Spencer ha parlato per la prima volta della chiusura di Tango, Arkane e gli altri studi

Durante un'intervista con IGN, Phil Spencer ha parlato della chiusura di Tango Gameworks, Arkane Austin e gli altri studi che Microsoft ha scelto di dismettere negli ultimi mesi. Si tratta delle prime parole che il CEO di Microsoft Gaming ha pronunciato in merito a questo spinoso argomento.

"La chiusura di qualsiasi team è ovviamente una situazione difficile per chi ci lavora", ha detto Spencer. "Non ho parlato pubblicamente della questione perché in questo momento dobbiamo concentrarci sugli studi e sulle persone al loro interno (...), e voglio essere sicuro che tramite la buonuscita e altre iniziative stiamo facendo la cosa giusta per questa gente."

"Ne ho già parlato diverse volte: alla fine dei conti io devo dirigere un'attività che sia sostenibile all'interno di questa compagnia e che possa crescere, e ciò talvolta significa dover prendere delle decisioni difficili. Ovviamente non si tratta di scelte che amo fare, ma qualcuno deve pur farle."

"Continueremo ad andare avanti, a investire in ciò che stiamo facendo per Xbox e costruire la migliore impresa che possiamo, il che ci assicurerà di poter continuare a creare show come quello che avete appena visto", ha concluso Spencer.