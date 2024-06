Call of Duty Black Ops 6 su Game Pass, i dettagli: quale abbonamento ci vuole per Campagna e multiplayer?

Si chiarisce maggiormente la situazione di Call of Duty: Black Ops 6 su Game Pass, perché ci sono delle precisazioni da fare che sono emerse poco dopo l'annuncio dell'Xbox Games Show 2024, con vari dettagli che spiegano come accedere al gioco attraverso il servizio in abbonamento di Microsoft e quali contenuti siano previsti in base alle sottoscrizioni.

Come riferito dal blog ufficiale del gioco, i contenuti di Call of Duty: Black Ops 6 saranno divisi in base ai vari tier di abbonamento, con accesso a diverse porzioni del nuovo capitolo, oltre alla possibilità di accedere ad alcuni bonus aggiuntivi.

Il lancio di Call of Duty: Black Ops 6 direttamente all'interno di Game Pass rappresenta un evento di notevole portata per il servizio Xbox, potenzialmente in grado di apportare una notevole quantità di utenti all'interno dell'ecosistema, ma vediamo come è organizzato l'accesso ai diversi contenuti.