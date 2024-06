WhatsApp: privacy più semplice e nuovi strumenti per gli eventi nelle community

Come al solito, le funzioni beta sono inizialmente disponibili solo per un numero ristretto di beta tester: Meta la sta distribuendo via via tra chi possiede la versione beta e dovrebbe arrivare sulla versione stabile solo in un secondo momento.

Immagini di copertina per gli eventi nelle community

L'organizzazione di eventi nelle community di WhatsApp sta per diventare più dinamica e visivamente accattivante. La nuova funzione di immagine di copertina per gli eventi permette di aggiungere un'immagine identificativa per ogni evento, rendendolo più facile da distinguere e ritrovare all'interno di un gruppo o di una bacheca.

La nuova funzione per inserire immagini di copertina per gli eventi delle community

In questo modo sarà più facile riconoscere l'evento che ci interessa, anche quando gli eventi all'interno della community saranno numerosi. In questo caso, però, è ancora più complesso individuare una data di uscita precisa per l'implementazione della funzione sulla versione stabile dell'app, visto che si tratta di una feature ancora in fase di sviluppo.