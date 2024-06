Gears of War: E-Day rimanda Gears 6 a data da destinarsi, ma l'occasione era troppo ghiotta

Annunciato durante l'Xbox Games Shocase di ieri, Gears of War: E-Day rimanda Gears 6 a data da destinarsi e chiede dunque ai fan della serie di aspettare per sapere come si concluderà la trilogia dedicata alla nuova generazione di personaggi.

L'occasione di ritrovare Marcus e Dom era troppo ghiotta per gli sviluppatori, tuttavia, e la brand director Nicole Fawcette ha spiegato che la passione di The Coalition per la storia dell'E-Day e le origini dei due protagonisti originali era così forte da non poter essere ignorata.

"Siamo molto orgogliosi di Gears 4 e Gears 5 e delle storie che sono state raccontate", ha detto la Fawcette. "Non ci stiamo allontanando in alcun modo da quella storia, ma in questo momento abbiamo avuto l'opportunità di scrivere il nostro prossimo passo, e ci è sembrato troppo bello per lasciarcelo sfuggire."