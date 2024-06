Una Xbox portaile in arrivo? Ecco cos'ha detto Phil Spencer in un'intervista

Durante un'intervista con IGN, a Phil Spencer è stato chiesto della chiacchierata Xbox portatile e il CEO di Microsoft Gaming ha commentato i rumor, pur senza confermarli, dicendo che nel caso degli handheld ritiene molto importante poter giocare in maniera nativa anziché in cloud.

"Stai dicendo che dovremmo avere una console portatile?", ha chiesto Spencer al suo intervistatore, che stava ragionando sul fatto che Microsoft è ormai nota per andare lì dove gli utenti manifestano un interesse, ed è ormai un po' di tempo che il mercato degli handheld è in fermento grazie a dispositivi come Steam Deck e ROG Ally.

"Penso anch'io che dovremmo avere una console portatile", ha quindi detto il CEO di Microsoft Gaming, affrettandosi però a specificare che non si tratta di un annuncio. "Dovete chiedere a Sarah Bond, la presidente di Xbox, il che è fantastico."