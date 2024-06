Xbox non ha mai avuto così tanti utenti su console, ha detto Phil Spencer

"Per questo sono andato a guardare anche a cos'è successo alle vendite dei nostri titoli third party, e lì è possibile apprezzare una crescita a doppia cifra ogni anno negli ultimi cinque anni sulle console Xbox."

"In questo momento abbiamo più utenti Xbox su console di quanti ce ne siano mai stati nella storia di questa piattaforma", ha spiegato Spencer. "Ciò è dovuto all'impatto del Game Pass ed è una cosa a cui presto molta attenzione perché amo questo servizio, ma voglio anche che la gente possa acquistare i giochi."

Durante un'intervista con IGN, Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, ha detto che Xbox non ha mai avuto così tanti utenti su console, e la speranza chiaramente è che l'Xbox Games Showcase di ieri li faccia aumentare ulteriormente, grazie alla straordinaria qualità e alla quantità dei progetti presentati nel corso dell'evento.

Un messaggio ribadito

La decisione di portare DOOM: The Dark Ages anche su PS5 rappresenta un modo per ribadire un messaggio che Spencer ha già espresso in molteplici occasioni: "Quando giocano tutti, vinciamo tutti."

"Come possiamo creare un luogo in cui tutti possano giocare ai videogiochi? Abbiamo compiuto diversi progressi su PC, ad esempio, e ora questa piattaforma rappresenta per noi un'enorme risorsa. Ci antusiasma avere così tanti utenti su PC, più di quanti ne abbiamo mai avuti."

"Se si prova a guardare a questa industria attraverso le lenti della tradizione, di 'chi ha venduto più console' come unica soluzione per migliorare il mondo del gaming, direi che Xbox sta provando a fare qualcosa di diverso."

"Ricevo un sacco di domande, mi chiedono cosa significhi essere un possessore di Xbox e penso che lo Showcase abbia fornito delle risposte molto chiare. Avete potuto vedere una straordinaria serie di giochi in arrivo su Xbox, disponibili su Game Pass dal day one, e acquistando una delle nostre console oggi è possibile giocare gli stessi titoli anche su PC grazie alle funzionalità cross-platform."

"Siamo concentrati sul prossimo hardware con in mente l'idea della compatibilità, e il nostro impegno nei confronti degli utenti Xbox è che avrete l'opportunità di acquistare una console o un abbonamento, ma anche di vedere altri giochi su altre piattaforme: pensiamo rappresenti un vantaggio per i franchise che stiamo creando, e lo vediamo dai giocatori."