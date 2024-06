Gears of War E-Day è la sorpresa finale dell'Xbox Games Showcase: vediamo il trailer con grafica in-game

Ricordiamo che il precedente capitolo si era chiamato semplicente "Gears", mentre in questo caso il gioco ha ripreso il "of War".

Come sorpresa finale, l'Xbox Games Showcase di Microsoft ha presentato il primo trailer del prossimo capitolo di Gears of War. Si chiamerà Gears of War E-Day .

Il trailer di Gears of War E-Day

La descrizione ufficiale di Gears of War E-Day spiega: "Vivi l'orrore brutale del Giorno dell'Emersione attraverso gli occhi di Marcus Fenix, nella storia delle origini di una delle saghe più acclamate dei videogiochi."

"Quattordici anni prima di Gears of War, gli eroi di guerra Marcus Fenix e Dom Santiago tornano a casa per affrontare un nuovo incubo: l'Orda di Locuste. Questi mostri sotterranei, grotteschi e implacabili, erompono dal basso e assediano l'umanità stessa. Realizzato da zero con Unreal Engine 5, Gears of War: E-Day offre una fedeltà grafica senza precedenti."

Notiamo anche che il trailer utilizza la canzone Mad World di sottofondo, richiamando così una nota pubblicità della saga.

Si tratta certamente di una delle presentazioni più interessanti della serata, visto che il pubblico si aspettava probabilmente un nuovo seguito, mentre con Gears of War E-Day i giocatori potranno tornare alle origini della saga (anzi, prima ancora). Vedremo se questo porterà anche a una struttura di gioco più simile ai primi capitoli, mettendo da parte le ultime novità.