Life is Strange: Double Exposure annunciato con data di uscita, torna Max dal primo gioco della serie

Durante l'Xbox Games Showcase, Deck Nine Games ha annunciato Life is Strange: Double Exposure, il nuovo gioco della serie narrativa che vedrà nuovamente come protagonista il personaggio Max Caulfield, per la gioia dei fan di lunga data della serie.

Il gioco è stato presentato con un trailer, che trovate nel player sottostante, che svela anche la data di uscita del gioco. La nuova avventura di Max sarà disponibile dal 29 ottobre di quest'anno su Xbox e PC (e probabilmente anche su PS5).