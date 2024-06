Vari giochi presentati all'Xbox Games Show arriveranno anche su PS5, vediamo quali

Nella tempesta di giochi annunciati e presentati durante l'Xbox Games Show ci sono anche diversi titoli che arriveranno comunque anche su PS5, sia per quanto riguarda i third party che alcuni dei first party, in linea con quanto è già in corso per alcuni franchise.

Difficile avere un'idea precisa su quanti siano destinati ad essere, considerando anche che l'apertura alle piattaforme di Microsoft è ora più progressiva di prima, dunque è possibile che altri giochi Xbox possano arrivare successivamente anche su console rivali, ma intanto ci sono alcuni punti fermi.

Per il momento si possono contare circa 16 giochi che dovrebbero sicuramente arrivare anche su PS5 tra quelli presentati nel corso dello show Microsoft, che è risultato interessante dunque anche per coloro che non possiedono Xbox.