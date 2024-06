Il Ryzen 5 9600X batte di netto il 7600X sotto alcune specifiche stando ad un benchmark

Recenti test effettuati su AIDA64 hanno dimostrato come il Ryzen 5 9600X superi nettamente il modello precedente in termini di larghezza di banda della cache. Nella specifica, il Ryzen 5 9600X ha mostrato miglioramenti notevoli nei test di lettura, scrittura e copia, confermando le affermazioni di AMD riguardo le capacità migliorate dell'architettura Zen 5.

La nuova CPU Ryzen 5 9600X si presenta come una soluzione ideale per gli utenti desktop che cercano un equilibrio tra prestazioni e efficienza energetica. Con 6 core e 12 thread, e una frequenza di boost che raggiunge i 5.4 GHz, il Ryzen 5 9600X integra anche una cache L1 da 384 KB e una L2 da 6 MB, oltre a una cache L3 da 32 MB. Nonostante la riduzione del TDP a 65W, dalle 105W del suo predecessore Ryzen 5 7600X , il nuovo chip promette prestazioni superiori grazie all'architettura ottimizzata.

Il futuro delle prestazioni con AMD

L'attesa è alta, e la community tech è impaziente di vedere come questi miglioramenti influenzeranno il panorama, tanto nel gaming quanto nelle applicazioni professionali. Con questi nuovi processori, AMD sta puntando a definirsi come top del mercato per quanto riguarda le CPU e non solo, considerato il lavoro fatto anche con le NPU e con la serie 5000XT.

Stando ai dati pubblicati, infatti, oltre ad avere un incremento sostanziale della larghezza di banda, c'è da tenere in conto anche la riduzione della latenza, un elemento chiave per quanto riguarda alcune applicazioni che richiedono un'elaborazione dati intensa e una velocità molto alta.