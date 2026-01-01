Bloober Team ha aperto un sito teaser: nuovo gioco da annunciare oltre a Silent Hill Remake?

Un annuncio il 15 febbraio?

Il conto alla rovescia punta a 44 giorni e qualche ora da oggi, dunque dovrebbe scadere il 15 febbraio 2026: in tale data possiamo aspettarci una presentazione da parte di Bloober Team, ma è possibile che ulteriori dettagli possano emergere nei prossimi giorni, avvicinandoci alla scadenza del countdown.

La roadmap annunciata dei progetti di Bloober Team

L'url sembra essere una sorta di anagramma, un'unica parola senza senso che sembra però nascondere un'intera frase, ma le combinazioni al momento sono molte e non è facile trarne un significato preciso o che possa collegarsi a uno dei progetti in corso presso lo studio.

Ricordiamo che il team polacco responsabile di Silent Hill 2 remake, Cronos: The New Dawn, The Medium e Layers of Fear ha già diversi progetti in sviluppo e il sito teaser potrebbe riferirsi a uno di questi.

Il più noto, già annunciato, è il remake del primo Silent Hill, ma ci sono anche i misteriosi Proeject C, Project G e Project H come titoli interni, mentre Project M e Project F sono altri due titoli sviluppati in collaborazione con altri team.

Le possibilità sono dunque molteplici, non resta che tenere d'occhio il sito tesser e scoprire di cosa si tratti il mese prossimo.