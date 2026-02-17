Kojima Productions ritiene insostituibile il Decima Engine di Death Stranding 2

Nel corso di un'intervista, il chief technology officer Akio Sakamoto ha spiegato perché Kojima Productions ritiene insostituibile il Decima Engine che lo studio ha utilizzato l'ultima volta con Death Stranding 2.

"Quando stavamo valutando l'adozione di Decima, ho avuto l'opportunità di analizzare direttamente il motore", ha ricordato Sakamoto. "Offriva molte delle funzionalità necessarie per sviluppare un gioco open world."

"Sebbene alcuni aspetti risultino meno immediati rispetto ai motori commerciali, mi hanno colpito in particolare gli strumenti di analisi del rendering in tempo reale: poter accedere a un insieme così ricco di dati senza ricorrere a tool esterni è estremamente prezioso."

"L'ambiente di sviluppo (...) includeva inoltre caratteristiche che speravo da tempo di implementare nel motore su cui avevo lavorato in precedenza. È considerando tutto questo che abbiamo deciso di adottare Decima."

"Sono ormai passati quasi dieci anni da quando abbiamo iniziato a utilizzarlo. Nessun motore è la scelta migliore in ogni scenario, ma Decima ci consente di realizzare molte cose che altrove sarebbero difficili da ottenere."