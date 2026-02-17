Kojima Productions ritiene insostituibile il Decima Engine di Death Stranding 2

Nel corso di un'intervista, il chief technology officer Akio Sakamoto ha spiegato perché Kojima Productions ritiene insostituibile il Decima Engine che lo studio ha utilizzato l'ultima volta con Death Stranding 2.
"Quando stavamo valutando l'adozione di Decima, ho avuto l'opportunità di analizzare direttamente il motore", ha ricordato Sakamoto. "Offriva molte delle funzionalità necessarie per sviluppare un gioco open world."
"Sebbene alcuni aspetti risultino meno immediati rispetto ai motori commerciali, mi hanno colpito in particolare gli strumenti di analisi del rendering in tempo reale: poter accedere a un insieme così ricco di dati senza ricorrere a tool esterni è estremamente prezioso."
"L'ambiente di sviluppo (...) includeva inoltre caratteristiche che speravo da tempo di implementare nel motore su cui avevo lavorato in precedenza. È considerando tutto questo che abbiamo deciso di adottare Decima."
"Sono ormai passati quasi dieci anni da quando abbiamo iniziato a utilizzarlo. Nessun motore è la scelta migliore in ogni scenario, ma Decima ci consente di realizzare molte cose che altrove sarebbero difficili da ottenere."
Una versione modificata del motore?
Da quando Hideo Kojima ha confermato che Death Stranding si basava sull'engine Decima di Guerrilla Games è effettivamente passato molto tempo, e i due team hanno avuto modo di coordinarsi anche al fine di apportare delle modifiche al motore.
"Quando ci serve una funzionalità specifica per i nostri progetti, modifichiamo il motore internamente e, in alcuni casi, sviluppiamo caratteristiche completamente nuove", ha spiegato Sakamoto. "Condividiamo poi questi aggiornamenti con Guerrilla a livello di codice."
"Fin dall'adozione di Decima abbiamo iniziato a tenere incontri regolari con Guerrilla, e questa pratica continua ancora oggi. Non so se il nostro contributo meritasse davvero uno "Special Thanks" nei credits di Horizon Forbidden West", ha ammesso il chief technology officer.
"Tuttavia, durante questi incontri presentiamo le modifiche apportate, le funzionalità aggiunte e i risultati dei nostri test interni. Credo che parte di questo lavoro sia stata presa come riferimento e integrata anche nell'ambiente di sviluppo di Guerrilla."