Il CEO di Phison avverte: carenze di DRAM e NAND continueranno oltre il 2030 con gravi conseguenze per il mercato consumer

Il CEO di Phison, K.S. Pua, ha lanciato un allarme senza precedenti sul futuro del mercato della memoria, dichiarando che le carenze di DRAM e NAND non si risolveranno prima del 2030 e potrebbero persistere per oltre un decennio. In un'intervista ai media cinesi, Pua ha sottolineato che la domanda enterprise non è stata ancora pienamente contabilizzata, evidenziando come l'industria stia affrontando uno spostamento strutturale che potrebbe cancellare interi segmenti del mercato consumer. Secondo il CEO, le fonderie hanno già iniziato a richiedere pagamenti anticipati triennali per la capacità, una pratica senza precedenti nell'industria elettronica, segnalando un mercato dei venditori ai massimi storici.

Molte linee di prodotto vengono influenzate dalla scarsità di DRAM e NAND La scarsità di memoria sta già influenzando le linee di prodotto: molte aziende low-margin stanno chiudendo o uscendo dal mercato, mentre i prodotti low-end stanno scomparendo, creando un vuoto che potrebbe perdurare fino al recupero dell'offerta. Pua ha avvertito che la domanda di NAND e DRAM rimarrà elevata per tutto il decennio, in gran parte a causa dell'espansione dell'IA. La crisi delle RAM spinge i produttori di PC a valutare l'uso di memorie cinesi L'arrivo dell'infrastruttura NVIDIA Vera Rubin potrebbe consumare oltre il 20% della produzione globale di NAND, aggravando ulteriormente la scarsità. Il CEO di Phison ha anche sottolineato che i segmenti consumer rischiano di essere distrutti semplicemente perché l'IA richiede quantità e velocità di memoria che molte aziende non possono sostenere.