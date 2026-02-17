Tutto quello che sappiamo sul prossimo iPad mini OLED: caratteristiche, uscita, prezzo e altre novità

Il prossimo iPad mini 8 dovrebbe adottare un display OLED e una serie di ulteriori novità che, stando alle indiscrezioni emerse finora, sono piuttosto interessanti. Cosa potremo aspettarci esattamente? Ecco un pratico riepilogo di tutte le informazioni riportate di recente.

Display e caratteristiche generali

Come alcuni sapranno, il prossimo iPad mini dovrebbe adottare un display OLED, abbandonando quindi il vecchio LCD. Secondo un informatore cinese, Apple avrebbe valutato un display OLED prodotto da Samsung. Inoltre, ulteriori indiscrezioni suggeriscono che lo schermo dell'iPad mini 8 potrebbe passare da 8,3 pollici a 8,7 pollici, ma non è ancora chiaro se la frequenza di aggiornamento sarà superiore. Ricordiamo che l'attuale iPad mini 7 ha una frequenza di aggiornamento a 60 Hz e, considerando che l'iPhone 17 ha un pannello ProMotion a 120 Hz, potremmo aspettarci risultati simili.

iPad mini

Ma quali sarebbero gli effettivi vantaggi di un display OLED? Prima di tutto, questi pannelli possono controllare in modo individuale ogni singolo pixel. Ciò si traduce in colori più precisi e neri più profondi, oltre a un contrasto superiore, tempi di risposta più rapidi e angoli di visione migliori.

Un'altra domanda lecita sarebbe la seguente: quali sono le differenze con i modelli iPad Pro? Questi ultimi sono dotati di pannelli OLED LTPO, ovvero a doppio strato in ossido policristallino a bassa temperatura. I modelli mini dovrebbero invece avere un pannello LTPS, ovvero a singolo strato in silicio policristallino a bassa temperatura. Potremmo quindi aspettarci una luminosità inferiore. In ogni caso, si tratterebbe comunque di un passo avanti per questo modello.