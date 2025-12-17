iPad Mini 2026: il nuovo dispositivo potrebbe avere un display OLED e il chip A20 Pro sotto la scocca

Il kit era stato temporaneamente pubblicato sul sito Apple, ma è stato rapidamente rimosso dopo la fuga di informazioni. In precedenza, si era ipotizzato che il dispositivo potesse utilizzare l'A19 Pro, lo stesso chip introdotto con l'iPhone 17 Pro. Tuttavia, i codici interni sembrano indicare che Apple abbia optato per il più avanzato A20 Pro, che sarà prodotto con il processo a 2nm di TSMC .

Il prossimo iPad Mini potrebbe rappresentare un significativo passo avanti nella linea compatta di Apple. Secondo un tipster di MacRumors, l'iPad Mini di nuova generazione sarà equipaggiato con il chip A20 Pro , basandosi sull'analisi di un kit di debug macOS contenente codici interni Apple.

Display OLED, resistenza all'acqua e un nuovo sistema audio per l'iPad Mini del 2026

Oltre al nuovo chip, il prossimo iPad Mini dovrebbe vantare un display OLED, che garantirebbe neri più profondi e colori più vividi, migliorando l'esperienza visiva rispetto ai modelli precedenti. Sono inoltre previsti aggiornamenti al sistema audio, che includerà altoparlanti ridisegnati con tecnologia di vibrazione, e una struttura resistente all'acqua, per una maggiore durabilità.

Storicamente, l'iPad Mini non ha sempre ricevuto l'ultimo chip A-series disponibile al momento del suo aggiornamento; nel 2021, ad esempio, l'A15 Bionic fu introdotto contemporaneamente su iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPad Mini. Tuttavia, la possibilità che il modello 2026 riceva l'A20 Pro lo renderebbe una delle versioni più performanti della linea.