Il trailer di Spider-Man: Brand New Day è finito online, svela il ruolo di Sadie Sink?

A poche ore dal leak di Avengers: Doomsday, sembra che anche il trailer di Spider-Man: Brand New Day sia finito online: a quanto pare svela chi è il personaggio interpretato da Sadie Sink.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   17/12/2025
Tom Holland in Spider-Man: Brand New Day

Anche il trailer di Spider-Man: Brand New Day è finito online, a poche ore dal leak che ha coinvolto il primo teaser di Avengers: Doomsday, e a quanto pare svela il personaggio di Sadie Sink, o quantomeno fornisce degli indizi su chi possa essere.

La qualità del video è estremamente, estremamente bassa e in questo caso non sono emerse ricostruzioni create dall'intelligenza artificiale, dunque per il momento bisogna accontentarsi di ciò che si intravede sullo schermo (filmato da qualcuno) e soprattutto su ciò che viene detto.

Il personaggio di Sadie Sink, in particolare, dice: "Sei un disastro, Spider-Man. Non metterti sulla mia strada, altrimenti non saranno solo i tuoi amici a non ricordare chi è Peter Parker." Parole che sembrano compatibili con gli ultimi rumor, che vorrebbero si tratti di Shathra.

Spider-Man: Brand New Day documenta il primo giorno di riprese con Tom Holland Spider-Man: Brand New Day documenta il primo giorno di riprese con Tom Holland

Shathra è una villain mutaforma proveniente dal multiverso, e il suo profilo sembrerebbe compatibile con i dialoghi presenti nel trailer, sebbene per il momento non ci siano ancora certezze e bisognerà attendere l'ufficialità.

Si comincia con una rivelazione

Come detto, il trailer di Spider-Man: Brand New Day non può vantare una versione ricostruita come quello di Avengers: Doomsday, dunque le sequenze sono parecchio confuse ma è possibile distinguere i dialoghi e pare che il video si apra con una confessione.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

A parlare è il Peter Parker di Tom Holland, che sta rivelando a qualcuno di essere Spider-Man, ma non è chiaro di chi si tratti. Anche qui il personaggio interpretato da Sadie Sink? Come detto, sarà necessario per forza di cose attendere materiali e annunci ufficiali per saperlo con certezza.

#Cinema #Rumor
