Il trailer di Spider-Man: Brand New Day è finito online, svela il ruolo di Sadie Sink?

Anche il trailer di Spider-Man: Brand New Day è finito online, a poche ore dal leak che ha coinvolto il primo teaser di Avengers: Doomsday, e a quanto pare svela il personaggio di Sadie Sink, o quantomeno fornisce degli indizi su chi possa essere.

La qualità del video è estremamente, estremamente bassa e in questo caso non sono emerse ricostruzioni create dall'intelligenza artificiale, dunque per il momento bisogna accontentarsi di ciò che si intravede sullo schermo (filmato da qualcuno) e soprattutto su ciò che viene detto.

Il personaggio di Sadie Sink, in particolare, dice: "Sei un disastro, Spider-Man. Non metterti sulla mia strada, altrimenti non saranno solo i tuoi amici a non ricordare chi è Peter Parker." Parole che sembrano compatibili con gli ultimi rumor, che vorrebbero si tratti di Shathra.

Shathra è una villain mutaforma proveniente dal multiverso, e il suo profilo sembrerebbe compatibile con i dialoghi presenti nel trailer, sebbene per il momento non ci siano ancora certezze e bisognerà attendere l'ufficialità.