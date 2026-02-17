0

Su Steam i saldi di Bandai Namco propongono sconti su Digimon Story, Dragon Ball e non solo

Bandai Namco lancia i saldi del Capodanno cinese su Steam con sconti su Digimon Story, Dragon Ball, Ace Combat, Scarlet Nexus e molti altri titoli, validi fino al 26 febbraio.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   17/02/2026
Gogeta in Dragon Ball: Sparking! Zero

Anche Bandai Namco ha lanciato su Steam i suoi saldi per il Capodanno cinese, un'ottima occasione per recuperare uno o più titoli del publisher giapponese approfittando di promozioni particolarmente invitanti.

Tra le offerte in evidenza troviamo Digimon Story: Time Stranger, attualmente in sconto del 25% e disponibile a 52,49 euro. Dai mostriciattoli digitali si passa ai robottoni più iconici degli anime con Super Robot Wars Y, acquistabile a 40,19 euro grazie a uno sconto del 33%.

Altri titoli in promozione

In promozione anche diversi picchiaduro basati su Dragon Ball e altri anime di successo. Dragon Ball FighterZ - Legendary Edition è proposto a 27,49 euro con uno sconto del 75%, mentre la Premium Edition di Dragon Ball: Sparking! Zero scende da 109,99 a 54,99 euro con uno sconto del 50%. Da segnalare anche Naruto Ultimate Ninja Storm 4 a 14,99 euro e JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R a 19,59 euro.

Digimon Story Time Stranger, la recensione del capitolo più ambizioso della serie Digimon Story Time Stranger, la recensione del capitolo più ambizioso della serie

Tra le altre offerte spiccano anche Ace Combat 7: Skies Unknown a 14,99 euro (sconto dell'80%), Patapon 1 + 2 Replay a 19,79 euro (-34%), Scarlet Nexus a 7,99 euro (-84%) e One Piece Odyssey a 14,79 euro (-63%). Tutte le promozioni di Bandai Namco resteranno attive fino al 26 febbraio. Trovate la pagina dedicata con tutti gli sconti proposti dal publisher giapponese a questo indirizzo.

#Steam #Sconti #Bandai Namco
