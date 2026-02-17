Su Steam i saldi di Bandai Namco propongono sconti su Digimon Story, Dragon Ball e non solo

Tra le offerte in evidenza troviamo Digimon Story: Time Stranger , attualmente in sconto del 25% e disponibile a 52,49 euro. Dai mostriciattoli digitali si passa ai robottoni più iconici degli anime con Super Robot Wars Y , acquistabile a 40,19 euro grazie a uno sconto del 33%.

Anche Bandai Namco ha lanciato su Steam i suoi saldi per il Capodanno cinese, un'ottima occasione per recuperare uno o più titoli del publisher giapponese approfittando di promozioni particolarmente invitanti.

Altri titoli in promozione

In promozione anche diversi picchiaduro basati su Dragon Ball e altri anime di successo. Dragon Ball FighterZ - Legendary Edition è proposto a 27,49 euro con uno sconto del 75%, mentre la Premium Edition di Dragon Ball: Sparking! Zero scende da 109,99 a 54,99 euro con uno sconto del 50%. Da segnalare anche Naruto Ultimate Ninja Storm 4 a 14,99 euro e JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R a 19,59 euro.

Tra le altre offerte spiccano anche Ace Combat 7: Skies Unknown a 14,99 euro (sconto dell'80%), Patapon 1 + 2 Replay a 19,79 euro (-34%), Scarlet Nexus a 7,99 euro (-84%) e One Piece Odyssey a 14,79 euro (-63%). Tutte le promozioni di Bandai Namco resteranno attive fino al 26 febbraio. Trovate la pagina dedicata con tutti gli sconti proposti dal publisher giapponese a questo indirizzo.