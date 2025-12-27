Le influenze orientali di Hideo Kojima in Death Stranding 2: tra anime, tokusatsu e cultura giapponese

Si è dibattuto molto delle influenze del cinema occidentale nelle opere di Kojima e senza dubbio restano quelle che più lo hanno formato e hanno plasmato la sua capacità di narratore, ma è impossibile ignorare anche quanto la cultura giapponese, in ogni sua forma, sia presente , spesso anche inconsciamente, all'interno di tutte le sue opere, compreso anche Death Stranding 2.

Non di soli film però è fatto il corpo di Kojima. Come raccontava sempre nell'intervista, sono tanti i media da cui trae ispirazione , essendo sempre stato spinto da una grande curiosità verso ogni cosa che raccontasse una storia o un'idea, senza alcun pregiudizio sul formato. Nel libro che ha scritto lui stesso, Il gene del talento e i miei adorabili meme , scopriamo infatti che è anche un avido lettore di libri, ma non solo. Tra le opere da lui citate come importanti nella sua vita troviamo anche show televisivi giapponesi, anime e manga.

Qualche mese fa uscì un'intervista in cui Hideo Kojima affermava di giocare al massimo un gioco all'anno e che l'ispirazione per creare videogiochi la cercava soprattutto in altre opere. Sappiamo tutti quanto il game designer sia un appassionato di cinema, specialmente quello occidentale, tanto che una delle frasi a cui è più legato è " il mio corpo è composto per il 70% da film ". In Giappone questo suo "motto" è diventato persino il titolo di un libro che raccoglieva le impressioni di Kojima su svariati film espresse all'interno di alcune riviste nipponiche.

Kojima e il suo amore per anime, manga e tokusatsu

La saga di Death Stranding, dopo il secondo capitolo uscito quest'anno, è sempre più pronta ad espandersi in nuovi formati. Oltre al film live-action già annunciato, ma di cui ancora non ci sono dettagli, in questi ultimi mesi sono stati mostrati ben due diversi progetti animati: il primo, Death Stranding: Mosquito, è un lungometraggio d'animazione presentato con un trailer durante l'evento dedicato ai dieci anni di Kojima Productions.

Nel filmato si vede Sam alle prese con un misterioso avversario dal volto coperto da una sorta di CA; colpisce la scelta estetica: animazioni descritte come realizzate a mano e rifinite digitalmente. Il progetto è affidato ad ABC Animation, con Hiroshi Miyamoto alla regia-veterano dell'animazione giapponese che nel corso della carriera ha lavorato come animatore e character designer a franchise come Pretty Cure, Dragon Ball e I Cavalieri dello Zodiaco. La sceneggiatura è invece firmata da Aaron Guzikowski, autore di Prisoners e della serie Raised by Wolves.

L'altro anime presentato di recente si chiama Death Stranding Isolations (anche se per il momento è un titolo provvisorio) e al contrario del precedente sarà una vera e propria serie animata destinata ad arrivare nel 2027 in esclusiva su Disney+. La storia sarà quasi completamente slegata dai videogiochi e avrà come protagonisti una coppia di ragazzi, un uomo e una donna, che vivranno delle storie parallele a quanto accade mentre Sam Porter Bridges connetteva l'America, esplorando nuovi temi e nuove parti del mondo creato da Kojima.

Lo studio d'animazione che si occuperà della serie è E&H Production, studio fondato soltanto nel 2021 ma che ha già realizzato diversi anime interessanti come Ninja Kamui e Monsters, uno spin-off prequel di One Piece. Le animazioni saranno realizzate in 2D tradizionale e alla regia ci sarà Takayuki Sano (animatore in diversi film di Dragon Ball, Fullmetal Alchemist: Brotherhood e molto altro), mentre al character design ci sarà invece Ilya Kuvshinov (Ghost in the Shell: SAC_2045).

Che siano in arrivo ben due progetti animati dedicati a Death Stranding non sorprende più di tanto. Kojima ha sempre ribadito la sua passione per anime e manga e tra le opere che più lo hanno segnato c'è La corazzata spaziale Yamato del 1974. Non è un caso che il design dell'uniforme di Tarman in Death Stranding 2: On the Beach richiami quella del comandante Juzo Okita, con un tocco che rimanda anche a Capitan Harlock, altro grande riferimento per il game designer. L'omaggio è evidente anche nel gatto nero che accompagna il personaggio - un chiaro parallelo con Tori, l'uccello che affiancava sempre Harlock.

L'abbigliamento di Tarman è ispirato a quello del comandante de La Corazzata Spaziale Yamato e da Capitan Harlock

Kojima, sul suo profilo del social X, spesso analizza e consiglia diversi anime, come ad esempio Summer Time Rendering, Made in Abyss e DanDaDan. Un anime che però gli è entrato nel cuore negli ultimi anni è Lycoris Recoil, una serie in cui un'organizzazione segreta addestra delle adolescenti per vigilare sulla pace della società giapponese. Un'opera molto ben fatta, perché riusciva a fondere perfettamente elementi slice-of-life con una narrativa intricata e piena di ottime sequenze d'azione. Kojima ha amato così tanto questo anime da averne parlato per diverso tempo e aver fatto persino delle foto con il suo grande amico e regista Nicolas Winding Refn in cui entrambi indossavano delle magliette che ritraevano le due protagoniste della serie.

La passione per questo anime lo ha portato a ingaggiare la doppiatrice Shion Wakayama, che in Lycoris Recoil interpretava Takina, una delle due protagoniste, per il ruolo di Tomorrow nella versione giapponese di Death Stranding 2.

Hideo Kojima con la maglietta di Lycoris Recoil

Oltre agli anime, Kojima è da sempre un appassionato di tokusatsu e film sui kaijū. Da bambino seguiva con entusiasmo Kamen Rider e Ultraman (come racconta anche ne Il gene del talento) e questa passione riaffiora chiaramente in Death Stranding 2. Nel gioco ha inserito la possibilità di catturare le creature arenate (CA d'ora in poi) più imponenti e farle combattere tra loro, in sequenze che richiamano direttamente gli scontri tipici di quelle serie. A confermare l'omaggio c'è anche la colonna sonora, che include quattro brani di Kunio Miyauchi, storico compositore di Ultraman negli anni Sessanta e autore di musiche per alcuni film di Godzilla. Brani come Kaiju Muhou Chitai o Miira no Sakenbi, tratti proprio da Ultraman, accompagnano infatti le battaglie tra CA, rendendo il riferimento ancora più esplicito.

Tra gli amici di Kojima troviamo anche diversi importanti mangaka e registi di anime. Il re dei manga horror giapponesi Junji Ito è ad esempio apparso nel primo Death Stranding prestando le sue fattezze all'Ingegnere, uno dei prepper che era possibile incontrare. Nel secondo capitolo, seppur lui non sia presente come personaggio, è possibile sbloccare una speciale tuta per Sam decorata con alcuni degli inquietanti personaggi del mangaka. Questa tuta ha anche la capacità di tenere lontane le CA.

L'autore di manga horror avrebbe anche dovuto collaborare alla creazione di Silent Hills, il titolo che Kojima stava creando con Guillermo del Toro prima di andar via da Konami. In passato i due hanno anche condotto insieme un'intervista, in cui hanno parlato delle opere che li hanno ispirati nella loro carriera quando erano giovani.

La scena di Death Stranding 2 con protagonista Mamoru Oshii nei panni del pizzaiolo è una delle più divertenti e assurde del gioco

Altro amico di Kojima è Mamoru Oshii, il grande regista di Ghost in the Shell e anche di Angel's Egg (dove ha lavorato con Yoshitaka Amano). Proprio Oshii è presente in Death Stranding 2 come un altro Prepper chiamato il Pizzaiolo, protagonista di una delle sequenze più folli e divertenti dell'intero gioco, in cui affronta Sam con le arti marziali della pizza, temibile tecnica corpo a corpo anche più pericolosa del CQC di Metal Gear, e che poi potrà essere imparata da Sam. Vedere uno dei più importanti registi del mondo dell'animazione giapponese combattere utilizzando la pasta della pizza ha un certo fascino, dobbiamo ammetterlo.

