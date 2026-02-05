Hideo Kojima loda il nuovo film della regista di Eternals: "deve essere una strega, o forse un angelo"

Il parere di Hideo Kojima su Hamnet

Tramite Instagram, Kojima ha scritto in traduzione: "Ho visto Hamnet a una proiezione. In soli 126 minuti, racchiude tutto il dolore, la sofferenza, la perdita, la paura, l'amore e la gioia, la guarigione e la speranza che si trovano nella vita di ogni epoca e cultura. Quella bellissima scena finale ha il potere di riscrivere la storia del cinema. Mette a nudo il miracolo dei film. Per essere in grado di creare qualcosa del genere, Chloé Zhao deve essere una strega, o forse un angelo."

Hamnet è basato sul romanzo omonimo di Maggie O'Farrell e racconta della relazione tra William Shakespeare (Paul Mescal) e Agnes (Jessie Buckley, che è anche nominata per il premio di Miglior Attrice agli Academy Awards di quest'anno). La storia si fonda sulla morte improvvisa del loro figlio, Hamnet. L'opera è ispirata dalle opere di Shakespeare e dalla reale tragedia avvenuta al drammaturgo.

Hamnet è nominato in otto categorie agli Oscar 2026, compresi Miglior Casting, Miglior Regista e Miglior Film. Diteci, lo avete già visto o avete intenzione di andare a vederlo?

Infine, Hideo Kojima loda anche Mars Express, un anime francese che nessuno ha visto.