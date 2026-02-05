Hideo Kojima loda il nuovo film della regista di Eternals: "deve essere una strega, o forse un angelo"

Hideo Kojima ha ancora una volta sfruttato i propri social media per condividere la propria opinione su uno dei film del momento, Hamnet di Chloé Zhao (nota anche in quanto regista del discusso Eternals di Marvel).
Lo sviluppatore giapponese ha speso parole positivissime sulla pellicola, che potrebbero convincervi ad andare al cinema a vederlo.
Il parere di Hideo Kojima su Hamnet
Tramite Instagram, Kojima ha scritto in traduzione: "Ho visto Hamnet a una proiezione. In soli 126 minuti, racchiude tutto il dolore, la sofferenza, la perdita, la paura, l'amore e la gioia, la guarigione e la speranza che si trovano nella vita di ogni epoca e cultura. Quella bellissima scena finale ha il potere di riscrivere la storia del cinema. Mette a nudo il miracolo dei film. Per essere in grado di creare qualcosa del genere, Chloé Zhao deve essere una strega, o forse un angelo."
Hamnet è basato sul romanzo omonimo di Maggie O'Farrell e racconta della relazione tra William Shakespeare (Paul Mescal) e Agnes (Jessie Buckley, che è anche nominata per il premio di Miglior Attrice agli Academy Awards di quest'anno). La storia si fonda sulla morte improvvisa del loro figlio, Hamnet. L'opera è ispirata dalle opere di Shakespeare e dalla reale tragedia avvenuta al drammaturgo.
Hamnet è nominato in otto categorie agli Oscar 2026, compresi Miglior Casting, Miglior Regista e Miglior Film. Diteci, lo avete già visto o avete intenzione di andare a vederlo?
Infine, Hideo Kojima loda anche Mars Express, un anime francese che nessuno ha visto.