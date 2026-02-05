Sumo Digital ha annunciato licenziamenti

Sumo Digital , uno studio di co-sviluppo di proprietà di Tencent , ha annunciato che ridurrà il suo personale, per un numero non precisato di licenziamenti. I lavoratori della compagnia sono stati informati questa mattina della terribile novità. L'azienda ha dichiarato di non poter svelare il numero di posizioni coinvolte mentre è in corso il processo di consultazione con i colpiti, precisando che "tutti i progetti attivi e futuri non subiranno alcun impatto".

"Sumo Digital è impegnata a mantenere gli elevati standard che ci siamo prefissati, realizzando giochi completi e offrendo servizi di co-sviluppo specializzati per i nostri partner e le loro proprietà intellettuali", ha affermato la società in una nota ufficiale. "Come molti altri studi, abbiamo dovuto adattarci a una fase di profonda instabilità, facendo evolvere il nostro modello di business per restare resilienti e orientati al successo a lungo termine".

Sumo Digital ha lavorato anche a Forza Horizon 5

"Il cambiamento comporta spesso decisioni difficili. È quindi con grande rammarico che oggi abbiamo informato il nostro personale che alcuni ruoli, in determinate aree dell'organizzazione, sono purtroppo a rischio di esubero".

"Tutti i progetti attivi e futuri restano invariati. Continuiamo a concentrarci sulla collaborazione con i nostri partner per realizzare grandi giochi. Siamo fiduciosi che i cambiamenti che attueremo nelle prossime settimane aiuteranno a garantire che Sumo sia pronta a rispondere alle esigenze del settore videoludico nel 2026 e oltre.

"Al momento riconosciamo l'impatto che questa situazione avrà sul nostro personale, e la nostra priorità immediata è di supportare tutti coloro che saranno coinvolti".

Sumo Digital fu acquisita dal colosso cinese Tencent nel 2022. Nel febbraio 2025 ha annunciato che si sarebbe "concentrata esclusivamente sui servizi di sviluppo per i partner". Nel mese di marzo ha ceduto la divisione editoriale Secret Mode, dividendosi anche da The Chinese Room. I cofondatori della società hanno lasciato l'azienda nel mese di maggio.

In passato Sumo Digital ha fornito supporto allo sviluppo di titoli come Forza Horizon 5, Gears of War e Warframe, quest'ultimo prodotto da Digital Extremes, altra società controllata da Tencent.