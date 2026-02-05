Preparati ad immergerti nel terrificante mondo di Cronos: The New Dawn, oggi scontatissimo su Instant Gaming

Cronos: The New Dawn, oggi, è in maxi offerta su Instant Gaming. La promo prevede uno sconto attivo del 55% per un costo totale e finale d'acquisto di 33,18€ (IVA inclusa). Puoi accedere all'offerta e acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure cliccando sul banner qui sotto entrerai nella pagina dedicato al titolo la cui key, ricordiamo, sarà utilizzabile su Steam: Cronos: The New Dawn è un survival horror giocato in terza persona, che combina combattimenti intensi, gestione delle risorse e una forte componente narrativa. Il giocatore veste i panni del Traveler, un personaggio capace di utilizzare sia abilità corpo a corpo sia un arsenale di armi da fuoco, tra cui pistole e fucili a pompa.
Ulteriori dettagli sul gioco
Uno degli elementi più distintivi del gameplay è il sistema di eliminazione dei nemici. Gli avversari sconfitti non possono essere semplicemente abbattuti e lasciati sul campo: se i loro corpi non vengono distrutti tramite il fuoco, un nemico ancora in vita può fondersi con i cadaveri, assorbendone le abilità e trasformandosi in una creatura ancora più potente. Dal punto di vista narrativo, il gioco segue la missione del Traveler, incaricato di portare a termine un compito noto come la Vocazione.
Per riuscirci, il protagonista deve attraversare un mondo post-apocalittico devastato da un evento catastrofico chiamato il Cambiamento. Nel corso dell'avventura, il Traveler è chiamato a individuare punti speciali che permettono di viaggiare indietro nel tempo, fino alla Polonia degli anni '80, con l'obiettivo di estrarre persone selezionate che non sono sopravvissute al Cambiamento. Qui la nostra recensione.