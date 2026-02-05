L'affascinante The Legend of Khiimori ha una data d'uscita in Accesso Anticipato

Il publisher Mindscape e lo sviluppatore Aesir Interactive hanno pubblicato un nuovo video di gameplay di The Legend of Khiimori , svelandone anche la data d'uscita in accesso anticipato : 3 marzo 2026 su PC. La versione finale sarà lanciata anche su console. Il filmato è accompagnato dal commento del Design Director Steve Bristow, che spiega ai giocatori il tipo di esperienza ricercata.

Narrazione emergente

Si tratta di un titolo dalla natura fortemente "system-driven", approccio che mette il giocatore al centro della narrazione: anziché seguire una storia predefinita, sono le interazioni tra sistemi come movimento, sopravvivenza, terreno, scelte e conseguenze a narrare la storia. Ogni decisione ha un peso reale e contribuisce a plasmare un'avventura diversa da tutte le altre.

Durante la fase di Accesso Anticipato, The Legend of Khiimori punterà a fare una libertà d'azione totale, con la trama principale e una narrazione più strutturata che arriveranno con la versione finale.

I giocatori vestiranno i panni di un corriere nomade, incaricato di trasportare merci e messaggi diplomatici oltre i confini del proprio villaggio, attraversando steppe sconfinante, montagne innevate e deserti implacabili. Sarà fondamentale pianificare con attenzione i percorsi, affrontare climi estremi e ambienti ostili, dotarsi dell'equipaggiamento essenziale, allestire accampamenti e gestire con cura il proprio cavallo.

In particolare, il sistema di allevamento dei cavalli si ispira alla genetica reale, e permette di selezionare la cavalcatura più adatta a ogni missione. Migliorando il proprio rango Yam, si sbloccheranno nuovi equipaggiamenti, indispensabili per i viaggi più impegnativi, mentre una gestione errata del carico nelle bisacce può causare gravi ferite al cavallo.

Nella versione in Accesso Anticipato saranno disponibili voci parzialmente doppiate in inglese e mongolo, con un cast di doppiatori mongoli che contribuirà a dare autenticità e profondità ai personaggi.