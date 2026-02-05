iPad guida la ripresa dei tablet nel 2025: Apple cresce più del mercato e allarga il divario

Il mix tra dinamiche commerciali, anticipazioni sui prezzi della memoria e nuove strategie di posizionamento dei prodotti segnala una fase di transizione per i principali produttori. Il quadro restituisce un settore che cambia velocità e che prepara mosse più mirate per mantenere margini e attrattiva.

Il mercato dei tablet ha chiuso il 2025 con un ritorno alla crescita che non si vedeva dai picchi legati alla pandemia . I nuovi dati Omdia mostrano un settore in graduale recupero, sostenuto da una domanda più vivace nel periodo delle festività e da un forte contributo di alcune aree geografiche. La ripresa, però, convive con segnali di pressione che potrebbero influenzare il 2026.

I dati di Omdia sulle spedizioni di tablet

Secondo Omdia, le spedizioni globali di tablet hanno raggiunto 162 milioni di unità nel 2025, un aumento del 9.8 per cento rispetto all'anno precedente. Il trimestre più forte è stato quello festivo con 44 milioni di dispositivi inviati ai canali, un dato che conferma la centralità della stagione natalizia per la categoria. L'area dell'Europa centrale e orientale è stata la più dinamica, seguita dall'Asia Pacifico, mentre tutte le altre regioni hanno registrato incrementi a doppia cifra tranne il Nord America che ha comunque trovato sostegno nelle promozioni del periodo festivo.

Andamento delle spedizioni mondiali di tablet e crescita percentuale annua (2016-2025): il grafico illustra il volume delle unità consegnate (in milioni) e la variazione della crescita, evidenziando il picco eccezionale del 2020 e la ripresa prevista per il 2025 (fonte: Omdia)

Himani Mukka, Research Manager di Omdia, sottolinea che il 2025 ha segnato il miglior risultato annuale dai livelli eccezionali del 2020. La combinazione tra domanda stagionale e operazioni di pre-build da parte dei produttori per evitare gli effetti delle tensioni sulla memoria ha sostenuto il mercato nell'ultimo trimestre. Le prospettive per il 2026 sono però più complesse, con una richiesta che potrebbe indebolirsi e costringere i produttori a valutare con attenzione il rapporto tra competitività e margini, soprattutto se le difficoltà nel segmento della memoria dovessero continuare a influenzare la disponibilità dei componenti.

Le opportunità di crescita saranno più selettive, concentrate nei modelli premium e nelle sostituzioni dei dispositivi nelle economie avanzate, mentre nei mercati emergenti sarà rilevante la domanda sostenuta da iniziative pubbliche nel settore educativo. Parallelamente si registra un'evoluzione del ruolo del tablet all'interno degli ecosistemi tecnologici: i produttori puntano sempre di più a integrare funzionalità cross OS e esperienze centrate sulla IA. Tra gli esempi più recenti figurano Qira di Lenovo, che collega Windows e Android, e la collaborazione tra Apple e Google per sfruttare Gemini nelle future funzioni di Apple Intelligence anche su iPad.

Analisi dei movimenti nel ranking dei venditori di tablet nel 2025: il grafico evidenzia il consolidamento finale di Apple al 45% di market share e l'ascesa di Lenovo che chiude l'anno al terzo posto globale, superando Huawei e Xiaomi

Sul fronte competitivo Apple ha consolidato la propria leadership nel quarto trimestre del 2025 con 19 milioni e 600 mila iPad spediti e un incremento del 16,5 per cento. Il risultato è stato trainato dalla domanda per l'iPad di undicesima generazione e dai modelli iPad Pro con chip M5. Samsung mantiene la seconda posizione ma registra una flessione del 9,2 per cento con 6 milioni e 400 mila unità.

Dinamiche di mercato e ranking dei principali produttori di tablet nel 2025

Lenovo è il produttore con la crescita più rapida, grazie a 3 milioni e 900 mila tablet e un balzo del 36 per cento, sostenuto da spedizioni anticipate per mitigare futuri rialzi dei prezzi. Huawei segue con 3 milioni di unità e un progresso del 14,8 per cento, mentre Xiaomi chiude la top five con 2 milioni e 800 mila dispositivi e una crescita del 10,1 per cento nel trimestre, pari al 25 per cento sull'intero anno.