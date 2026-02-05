Nintendo Switch 2 riceverà altri upgrade per i giochi Switch 1: è una soluzione proficua

Nintendo ha recentemente pubblicato i risultati finanziari della compagnia e a margine di questi sono arrivati anche alcuni commenti da parte del presidente, Shuntaro Furukawa, tra i quali un riferimento agli upgrade dei giochi Switch 1 su Switch 2, che a quanto pare aumenteranno nel prossimo futuro.

Abbiamo visto che già in questo primo periodo ci sono stati molti aggiornamenti di giochi Switch 1 sulla nuova console, alcuni a pagamento e altri gratuiti, ma in generale sembra che Nintendo abbia intenzione di continuare a puntare su questa soluzione, che il presidente considera particolarmente proficua.

"Riteniamo che aggiornare il software per Switch abbia valore, è una soluzione che ha riscosso un grande successo", ha riferito Shuntaro Furukawa agli azionisti nei giorni scorsi.