Nintendo Switch 2 riceverà altri upgrade per i giochi Switch 1: è una soluzione proficua

Nintendo ha recentemente pubblicato i risultati finanziari della compagnia e a margine di questi sono arrivati anche alcuni commenti da parte del presidente, Shuntaro Furukawa, tra i quali un riferimento agli upgrade dei giochi Switch 1 su Switch 2, che a quanto pare aumenteranno nel prossimo futuro.
Abbiamo visto che già in questo primo periodo ci sono stati molti aggiornamenti di giochi Switch 1 sulla nuova console, alcuni a pagamento e altri gratuiti, ma in generale sembra che Nintendo abbia intenzione di continuare a puntare su questa soluzione, che il presidente considera particolarmente proficua.
"Riteniamo che aggiornare il software per Switch abbia valore, è una soluzione che ha riscosso un grande successo", ha riferito Shuntaro Furukawa agli azionisti nei giorni scorsi.
Fa bene ai nuovi utenti e a quelli già esistenti
Si tratta di una risposta data durante la sessione di intervista con gli investitori, che hanno posto al presidente la questione sulla valutazione degli upgrade pubblicati finora per i giochi di Switch 1 su Nintendo Switch 2.
A quanto pare, si tratta di una soluzione che ha raccolto un notevole successo e che continuerà ad essere intrapresa da Nintendo, almeno per quanto riguarda i titoli first party.
In particolare, Furukawa fa notare come il lancio dell'Update 3.0 di Animal Crossing: New Horizons, arrivato in concomitanza con l'upgrade (a pagamento) alla versione Nintendo Switch 2, abbia portato molti utenti a tornare all'interno del mondo di gioco, anche quelli che non lo usavano da molto tempo.
Inoltre, molti sono stati i nuovi utenti che hanno avviato il gioco per la prima volta su Nintendo Switch 2, e questo ha rappresentato anche una buona spinta all'uso della console all'inizio dell'anno.
Furukawa ha ribadito che, per promuovere l'adozione di una nuova piattaforma, "è essenziale pubblicare nuovi giochi su base regolare", tuttavia Nintendo considera anche "estremamente importante mantenere una connessione con gli utenti che sono già in possesso di hardware anche precedente.
"L'obiettivo è quello di aumentare il numero di giocatori su Switch e, allo stesso tempo, creare un flusso che consenta ai clienti di passare a Switch 2 secondo i propri ritmi quando vengono lanciati nuovi titoli di loro interesse. Da questo punto di vista, riteniamo importante aggiornare il software per Switch, che ha riscosso un ampio successo. Questi aggiornamenti contribuiscono a mantenere attivo l'utilizzo e incoraggiano i giocatori a riprendere i loro giochi".