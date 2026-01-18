Animal Crossing: New Horizons mostra l'update 3.0 gratuito in un trailer di lancio

Arriva un po' in ritardo, considerando che tutti gli interessati saranno probabilmente già al lavoro sui nuovi contenuti già da un paio di giorni, ma Nintendo ha pubblicato un trailer di lancio per l' update 3.0 gratuito di Animal Crossing: New Horizons nelle ore scorse che vale la pena guardare.

Tante novità dopo parecchio tempo

L'update 3.0 di Animal Crossing: New Horizons è stato lanciato peraltro in anticipo rispetto alla data che era stata comunicata come ufficiale, essendo stato messo a disposizione nella serata del 15 gennaio, rispetto al lancio previsto per il giorno dopo, dunque gli appassionati saranno già tornati alle proprie isole da alcuni giorni.

Qui sopra possiamo vedere il breve trailer di lancio pubblicato da Nintendo che riassume un po' alcune delle nuove caratteristiche introdotte con questo aggiornamento, che amplia ulteriormente le possibilità di azione.

L'update, che viene effettuato automaticamente all'avvio del gioco, comporta l'arrivo del nuovo Resort Hotel, l'espansione del magazzino, il ritorno di Resetti, l'isola dei sogni e collaborazioni varie.

Contemporaneamente è stato distribuito anche l'upgrade alla versione Nintendo Switch 2 di Animal Crossing: New Horizons, che ha introdotto l'incremento della risoluzione a 4K, i controlli con JoyCon in stile mouse, il megafono per i comandi vocali e caratteristiche online e social estese.