Animal Crossing: New Horizons ottiene l'Update 3.0 gratis in anticipo, già disponibile

Si tratta di un grande update che arriva dopo quattro anni di scarsa attività su questo fronte per Animal Crossing: New Horizons, e attirerà dunque una notevole quantità di utenti nuovamente sull'isola del gioco.

Al momento sembra che si tratti solo dell'aggiornamento gratuito per tutti gli utenti, dunque l' upgrade per Nintendo Switch 2 dovrebbe seguire l'orario stabilito in maniera ufficiale dalla compagnia e arrivare dunque nella giornata di domani, 15 gennaio , ma molte novità sono già disponibili da ora.

Era atteso per domani, ma a quanto pare è arrivato prima del previsto: il grosso Update 3.0 gratuito per Animal Crossing: New Horizons è infatti già disponibile da oggi , 14 gennaio, come potete vedere se avete il gioco sulla dashboard di Nintendo Switch.

Tante novità disponibili

Atteso ufficialmente per domani, 15 gennaio, l'aggiornamento 3.0 di Animal Crossing: New Horizons è dunque già disponibile, e potrete dunque già lanciarvi questa sera nelle novità aggiunte alle varie attività possibili sull'isola.

Ricordiamo che l'aggiornamento aggiunge diverse caratteristiche ed è gratuito per tutti i possessori del gioco, mentre l'upgrade alla versione Nintendo Switch 2, che verrà messo a disposizione da domani, è a pagamento al prezzo di 4,99€ per chi ha già l'originale.

Tra i contenuti principali dell'aggiornamento c'è l'aggiunta di un nuovo hotel resort che può essere decorato a piacimento per gli ospiti che visitano l'isola, introducendo anche i biglietti per l'hotel come valuta in-game.

Vengono introdotte nuove opzioni per il sistema di crafting, che diventa così più ampio e completo, inoltre l'inventario si estende fino a poter comprendere 9.000 oggetti, con ulteriori elementi collezionabili come vecchie console utilizzabili e crossover con LEGO, The Legend of Zelda e Splatoon.

Viene inoltre introdotta l'isola dei sogni, un nuovo mondo condiviso che può essere decorato con altri giocatori, mentre il servizio Reset di Resetti può aiutare a mantenere pulita l'isola.