Animal Crossing: New Horizons ottiene l'Update 3.0 gratis in anticipo, già disponibile

Era atteso per domani, ma a quanto pare è arrivato prima del previsto: il grosso Update 3.0 gratuito per Animal Crossing: New Horizons è infatti già disponibile da oggi, 14 gennaio, come potete vedere se avete il gioco sulla dashboard di Nintendo Switch.
Al momento sembra che si tratti solo dell'aggiornamento gratuito per tutti gli utenti, dunque l'upgrade per Nintendo Switch 2 dovrebbe seguire l'orario stabilito in maniera ufficiale dalla compagnia e arrivare dunque nella giornata di domani, 15 gennaio, ma molte novità sono già disponibili da ora.
Si tratta di un grande update che arriva dopo quattro anni di scarsa attività su questo fronte per Animal Crossing: New Horizons, e attirerà dunque una notevole quantità di utenti nuovamente sull'isola del gioco.
Tante novità disponibili
Atteso ufficialmente per domani, 15 gennaio, l'aggiornamento 3.0 di Animal Crossing: New Horizons è dunque già disponibile, e potrete dunque già lanciarvi questa sera nelle novità aggiunte alle varie attività possibili sull'isola.
Ricordiamo che l'aggiornamento aggiunge diverse caratteristiche ed è gratuito per tutti i possessori del gioco, mentre l'upgrade alla versione Nintendo Switch 2, che verrà messo a disposizione da domani, è a pagamento al prezzo di 4,99€ per chi ha già l'originale.
Tra i contenuti principali dell'aggiornamento c'è l'aggiunta di un nuovo hotel resort che può essere decorato a piacimento per gli ospiti che visitano l'isola, introducendo anche i biglietti per l'hotel come valuta in-game.
Vengono introdotte nuove opzioni per il sistema di crafting, che diventa così più ampio e completo, inoltre l'inventario si estende fino a poter comprendere 9.000 oggetti, con ulteriori elementi collezionabili come vecchie console utilizzabili e crossover con LEGO, The Legend of Zelda e Splatoon.
Viene inoltre introdotta l'isola dei sogni, un nuovo mondo condiviso che può essere decorato con altri giocatori, mentre il servizio Reset di Resetti può aiutare a mantenere pulita l'isola.