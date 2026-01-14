La serie TV di God of War ha trovato il suo Kratos, ecco chi è

Sony e Amazon hanno annunciato l'attore che interpreterà Kratos nella serie televisiva di God of War: si tratta di Ryan Hurst, divenuto celebre per il ruolo di Opie Winston in Sons of Anarchy.

Classe 1976, Hurst è nato a Santa Monica, in California, e ha già avuto a che fare con la serie PlayStation, visto che ha prestato la propria voce e il proprio volto per il personaggio di Thor in God of War Rangarok.

Dal luogo di nascita alla collaborazione pregressa con il franchise Sony, pare proprio che Hurst fosse predestinato. In alcune foto l'attore appare peraltro con i capelli rasati a zero: chissà se sono state scattate prima o dopo il suo ingaggio.

L'annuncio di Ryan Hurst arriva a pochi giorni dall'ufficializzazione di altri due ruoli, quelli di Baldur e Thor, che sono stati assegnati rispettivamente a Max Parker e Olafur Darri Olafsson.