La serie TV di God of War ha trovato il suo Kratos, ecco chi è

L'attore che interpreterà Kratos nella serie televisiva di God of War è stato annunciato ufficialmente: vediamo di chi si tratta.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   14/01/2026
Ryan Hurst

Sony e Amazon hanno annunciato l'attore che interpreterà Kratos nella serie televisiva di God of War: si tratta di Ryan Hurst, divenuto celebre per il ruolo di Opie Winston in Sons of Anarchy.

Classe 1976, Hurst è nato a Santa Monica, in California, e ha già avuto a che fare con la serie PlayStation, visto che ha prestato la propria voce e il proprio volto per il personaggio di Thor in God of War Rangarok.

Dal luogo di nascita alla collaborazione pregressa con il franchise Sony, pare proprio che Hurst fosse predestinato. In alcune foto l'attore appare peraltro con i capelli rasati a zero: chissà se sono state scattate prima o dopo il suo ingaggio.

L'annuncio di Ryan Hurst arriva a pochi giorni dall'ufficializzazione di altri due ruoli, quelli di Baldur e Thor, che sono stati assegnati rispettivamente a Max Parker e Olafur Darri Olafsson.

Un progetto importante

Dopo il grande successo della serie TV di The Last of Us, che nella Stagione 3 vedrà Abby nel ruolo di protagonista, non c'è dubbio che le aspettative nei confronti della riduzione televisiva di God of War siano particolarmente alte.

Si tratta peraltro di un gioco più complicato da adattare, vista la peculiare ambientazione e la necessità di supportare il lavoro degli attori con un'abbondante quantità di effetti visivi, che potrebbero far lievitare non poco il budget dello show.

