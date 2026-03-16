Yakuza x Nihon Toitsu, la miniserie live action debutta domani

Le differenze con Like a Dragon: Yakuza sono evidenti sul piano produttivo, dunque, anche se la trasposizione realizzata dagli autori di Nihon Toitsu punta a essere sostanzialmente più fedele alle storie e ai personaggi dei videogiochi.

Nato nel 2013, Nihon Toitsu è infatti uno show ormai di culto in Giappone, caratterizzato da una produzione decisamente a basso budget che tuttavia viene compensata dall'intensità delle interpretazioni e dalla solidità delle coreografie.

Domani, dopodomani e giovedì potremo dunque assistere alla storia completa, che ripercorrerà gli eventi dei primi tre capitoli della serie SEGA , miscelando sequenze di intermezzo dei giochi e riprese con attori in carne e ossa piuttosto noti ai fan di queste produzioni.

Un fenomeno tutto giapponese

Pubblicato in Giappone in concomitanza con il lancio di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, il nuovo live action di Yakuza fa riferimento a un sottogenere nato alla fine degli anni '80 in Giappone, che appunto nel 2013 ha dato vita a Nihon Toitsu.

Il progetto, pensato inizialmente per durare appena dieci episodi, è stato accolto con grande entusiasmo e ha spinto gli autori a continuare, superando ad oggi i settanta capitoli e costruendo un pubblico che, specie durante il periodo della pandemia, è cresciuto in maniera esponenziale.